Maldivler nerede, hangi kıtada yer alır? Maldivler başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

Gerek balayı çiftlerinin gözde adresi olması, gerekse su sporları ve lüks tatil konseptiyle dünya turizminin seçkin duraklarından biri haline gelmesi sayesinde Maldivler, son birkaç on yıldır uluslararası arenada adından sıkça söz ettirmektedir. Oysa bu takımadalar, yüzyıllar boyunca denizcilerin ve tüccarların uğrak noktası olmuş, farklı kültürlerin izlerini barındırmıştır. Maldivler nerede sorusu, turizm ve denizcilik konusundaki konumunu açıklayabilmek için kilit bir sorudur. Bu ülkenin Hint Okyanusu içindeki konumu, tarih boyunca ticaret ve kültürel etkileşimlerde kritik bir pay almasına yol açmıştır. Maldivler hangi kıtada yer almaktadır diye merak edenler, güney Asya denince akla gelen coğrafyanın ötesinde, ayrı bir özgünlüğe sahip bu yapıyı yakından tanımalıdır.

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MALDİVLER NEREDE VE HANGİ KITADA YER ALIR?

Maldivler, Asya kıtasının güneyinde, Hint Okyanusu içinde yer alan bir ada devletidir. Toplamda 1200’ü aşkın mercan adasından oluşan bu ülke, deniz seviyesinden sadece birkaç metre yukarıda bulunan topraklarıyla dünyadaki en alçak ülkelerden biri olarak kabul edilir. En yakın büyük kara parçalarına bakıldığında, Hindistan ve Sri Lanka’nın Maldivler’e coğrafi açıdan en yakın ülkeler olduğu görülür.

Bu takımadalar, dikey olarak sıralanmış çok sayıda atolü ve adacığı kapsar. Her atol, iç deniz yaşamının ve mercan resiflerinin oluşturduğu doğal bir çevreye sahiptir. Turizm, bu resiflerin sunduğu dalış ve su sporları potansiyeline büyük ölçüde dayanır. Ayrıca mercan yapısı nedeniyle ülkede tatlı su kaynakları sınırlı olduğundan, yağmur suları ve arıtma yöntemleriyle içme suyu elde edilir.

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MALDİVLER BAŞKENTİ VE BAYRAĞININ ANLAMI

Maldivler’in başkenti Male’dir. Ülkenin en gelişmiş ve en kalabalık şehri olan Male, aynı zamanda ülkenin yönetim, ticaret ve ulaşım merkezi konumundadır. Dar bir alan üzerine kurulu olan şehir, yoğun nüfuslu yapısıyla dikkat çeker. Oteller, hükümet binaları ve iş merkezleri Male’de toplanmıştır.

Maldivler bayrağı ise kırmızı, yeşil ve beyaz renklerin birleşiminden oluşur. Merkezde yeşil bir dikdörtgen ve ortasında beyaz hilal vardır, bayrağın kenarları ise kırmızı bir şerit şeklindedir. Renkler ve semboller şu anlamları taşır: