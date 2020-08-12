Dünyadaki ismiyle de Kamu Ekonomisi ülkemizdeki ismi ile Maliye ya da Kamu Maliyesi, devletin mali faaliyetlerini inceleyen ve bu faaliyetlerin neden ve sonuçlarını araştıran bir bilim dalıdır. Devletin gelir ve giderlerini yöneten bir birimdir ve maliye bakanlığı tarafından yürütülür. İşleyişi de vergi daireleri takip eder. Ülkemizdeki nüfusun neredeyse 4/2 sinin maliye ile vergi dairesi ile bağlantısı bulunmaktadır. bu sebeple de vatandaş işlerini sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde halletmek için mesai saatlerini merak ederek araştırıyor. Peki, Maliye saat kaçta açılıyor? Maliye saat kaçta kapanıyor?Vergi Dairesi saat kaçta açılıyor?Vergi Dairesi saat kaçta kapanıyor? İşte Maliye ve Vergi Dairelerinin 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler…

Maliye Çalışma Saatleri Nedir?

Maliye’nin çalışma saati hafta içi her gün 08:30 ile 17:30 arasındadır, Vergi Dairelerinde ise çalışma saatleri hafta içi her gün saat 08.30 ile 17:30 arasındadır.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Maliye Çalışma Saatleri Nedir?

Maliye ve Vergi Daireleri Corona Tedbirleri kapsamında sabah saat 09:00 ile12:30 ve öğleden sonra saat 13:00 ile16:30 olarak uygulandı ve yeni normalleşme sürecinde yine normal çalışma saatlerine geri döndü.

Maliye Öğle Saati Açık mı?

Maliye ve Vergi Daireleri öğle arası ise 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saat yemek arası verildiği için hizmet verilmemektedir.

Maliye Hafta Sonu Açık mı?

Maliye ve Vergi Daireleri hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.

Maliye Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Maliye ve Vergi Daireleri dini ve resmi tatillerde kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.

Maliye İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Sorumlu Kişi: Maliye Bakanı

Maliye Bakanlığı Adresi: Dikmen cad. No : 2 06450 ANKARA TÜRKİYE

Maliye Bakanlığı Telefonu: 0 3124152900

Maliye Bakanlığı Faks Numarası: …..

Maliye Çağrı Merkezi Numarası: …..

İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr