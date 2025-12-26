Habertürk
        Maliyet bazlı rekabet gücü 3. çeyrekte yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Maliyet bazlı rekabet gücü 3. çeyrekte yükseldi

        TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi (TÜSİAD-RGE), 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 oranında yükselerek 90,1 değerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 12:30 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:30
        Maliyet bazlı rekabet gücü 3. çeyrekte yükseldi
        TÜSİAD, 2025 yılı üçüncü çeyrek Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi (TÜSİAD-RGE), gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre endeks üçüncü çeyrekte bir önceki çeyrekteki değerine (88,7) kıyasla yüzde 1,5 yükselerek 90,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde rakip ülkelerde ABD doları bazındaki maliyet artışları etkili olurken, yurt içi maliyetler ılımlı seyrini sürdürdü. Belirgin olarak yükselen enerji maliyetleri dışındaki maliyet kalemlerinin artışı rakip ülkelerin altında gerçekleşti.

        Son iki çeyrekte TÜSİAD-RGE’de gözlenen yükselişler, ihracatçı firmaların maliyet bazlı rekabet gücünde sınırlı da olsa bir iyileşmeye işaret etti.

        Bir önceki yılın aynı çeyreği ile kıyaslandığında ise, TÜSİAD-RGE yıllık %0,3 düşüş kaydetti. Bu düşüşün 0,8 puanı işgücü, 0,1 puanı ise finansman maliyetlerindeki artıştan kaynaklandı. Öte yandan, rakip ülkelere kıyasla olumlu seyrini sürdüren ara malı maliyeti ise rekabet gücüne 0,7 puan artış yönünde katkı sağlayarak genel endeksin gerilemesini sınırladı. Enerji fiyatlarında bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen artışlar, yıllık bazda rakip ülkelere kıyasla enerji maliyetinde sağlanan avantajı ortadan kaldırdı.

