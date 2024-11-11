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        Haberler Gündem Anayasa Maltepe Belediyesi'ne grev kararı asıldı | Son dakika haberleri

        Maltepe Belediyesi'ne grev kararı asıldı

        Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından belediye binasına grev kararı asıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 05:26 Güncelleme: 11.11.2024 - 05:26
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        Maltepe Belediyesi'ne grev kararı asıldı
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        Görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Genel-İş üyelerinin bulunduğu işçiler ile sendika temsilcileri gece saatlerinde Maltepe Belediyesi binasının önünde toplandı.

        Sendika temsilcileri, yaptığı açıklamada belediye tarafından kendilerine yapılan teklifin kabul edilemez olduğunu belirtirken işçiler bir süre slogan attı.

        AA'nın haberine göre; açıklamanın ardından grev kararı belediyenin kapısına asıldı.

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        #Maltepe Belediyesi
        #Son dakika haberler
        #DİSK
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