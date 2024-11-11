Maltepe Belediyesi'ne grev kararı asıldı

Görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Genel-İş üyelerinin bulunduğu işçiler ile sendika temsilcileri gece saatlerinde Maltepe Belediyesi binasının önünde toplandı.

Sendika temsilcileri, yaptığı açıklamada belediye tarafından kendilerine yapılan teklifin kabul edilemez olduğunu belirtirken işçiler bir süre slogan attı.

AA'nın haberine göre; açıklamanın ardından grev kararı belediyenin kapısına asıldı.