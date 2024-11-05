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        Maltepe Belediyesi’nden kadınlara spor ve savunma dersleri

        İstanbul'un Maltepe Belediyesi, kadınlara yönelik öz savunma ve dört farklı dalda spor dersleri hizmeti başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 19:05 Güncelleme: 05.11.2024 - 19:05
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        Maltepe'de kadınlara spor ve savunma dersleri
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        İstanbul'un Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nce kadına yönelik öz savunma eğitimleri başlattı.

        Kadın Öz Savunma Enstitüsü'nce verilen eğitimde kadınlara fiziksel şiddete karşı korunma ve savunma yolları teknikleriyle öğretiliyor.

        Öz savunma eğitiminin kurtulma, vuruş, koşma ve kaçma, savunma tekniklerini içeren bir savunma sporu olduğunu belirten eğitmenler, "Eğitimle kadınların kendilerini nasıl koruyabileceklerini ve bu durumların içinde daha farkındalıklı olarak belirli tekniklerle kendilerini nasıl savunabileceklerini bilmelerini sağlamayı amaçlamaktayız" dedi.

        Eğitim sonunda psikolojik şiddet üzerine alanında uzman psikolog ve avukat tarafından kadınlara bilgilendirme semineri ve sertifika verilecek.

        Ücretsiz eğitimler kapsamında kadınlar için Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu'nda pazartesi günleri fonksiyonel antrenman, çarşamba yoga, perşembe pilates ve cuma günleri crunch dersleri veriliyor.

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