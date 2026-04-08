        Maltepe'de şantiye şefi 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

        Maltepe'de şantiye şefi 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

        Maltepe'de inşaattaki çalışmaları görüntülemek için 5'inci katta cep telefonuyla çekim yaparken düştüğü öne sürülen şantiye şefi Levent Acar, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 10:32 Güncelleme:
        5'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi

        Maltepe’de inşaattaki çalışmaları görüntülemek için 5’inci katta cep telefonuyla çekim yaparken düştüğü öne sürülen şantiye şefi Levent Acar (52), hayatını kaybetti.

        DENGESİNİ KAYBEDEREK ZEMİNE DÜŞTÜ

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Cevizli Mahallesi 20 Temmuz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, şantiyenin şefi olan Levent Acar, inşaattaki çalışmaları görüntülemek için 5’inci kata çıktı. Cep telefonuyla çekim yaptığı sırada dengesini kaybeden Acar, zemine düştü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Polis ekipleri, inşaat çevresinde güvenlik önlemi alarak alanı şeritle kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Acar’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

