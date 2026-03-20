Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Mamdani, ilk bayram namazını Brooklyn'de kıldı | Dış Haberler

        Mamdani, ilk bayram namazını Brooklyn’de kıldı

        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve geldikten sonraki ilk bayram namazını Brooklyn'deki bir parkta kıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 21:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Brooklyn İslam Toplumu tarafından Brooklyn Prospect Park'ta organize edilen Ramazan Bayramı namazına Mamdani de katıldı.

        Bayramı namazı için toplanan kalabalığa namaz öncesi kısa bir konuşma yapan belediye başkanı, Müslüman toplumunun New York şehrinin bir parçası olduğunu söyledi.

        Mamdani, “Müslüman toplumu bu sabah erkenden kalktı, evlerini bayram için süsledi, çocuklarına hediyeler hazırladı. Görülsün veya görülmesin, inancımız nesiller boyu bu şehrin hep bir parçası oldu.” ifadelerini kullandı.

        Yüzlerce kişinin katıldığı bayram namazının ardından Mamdani, Müslüman toplumu üyeleri ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

