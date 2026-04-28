Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Manavgat'ta mütalaa ve ara karar | Son dakika haberleri

        Manavgat'ta mütalaa ve ara karar

        Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' davasında tutukluluğa devam kararı verildi. Davanın 4'üncü duruşmasında savcı mütalaa verirken, sanıklar da savunmalarını yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 09:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu, 41 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasında savcı mütalaa verirken, sanıklar da savunmalarını yaptı.

        DHA'nın haberine göre dün gece geç saatlere kadar devam eden savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik geçen yıl nisan ayında başlatılan 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, aynı yılın temmuz ayında tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı belirtilerek, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle 'Suç örgütü kurmak', 'Rüşvet almak', 'Zimmet' ve 'İrtikap' suçlarının birincil sorumlusu olduğu belirtildi. İddianamede, Niyazi Nefi Kara hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'İrtikap' gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis, diğer sanıklar hakkında ise çeşitli hapis cezaları talep edildi.

        DÖRDÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Sıla Ceyhan Berkaya, Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ve müteahhit Mesut Kara'nın tutuklu yargılandığı davaya devam edildi. Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 4'üncü duruşmasında, 5'i tutuklu 41 sanık ile şikayetçiler, taraf avukatları ve sanıkların yakınları salonda hazır bulundu.

        SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI

        Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Niyazi Nefi Kara'nın başkan seçildikten sonra 'Suç örgütü kurmak' amacıyla belediyede bulunan önemli görevlerdeki çalışanları tasfiye ederek akrabalarını ve güvendiği kişileri yerlerine getirdiğini anlattı. Savcı, örgüt lideri Niyazi Nefi Kara, örgüt yöneticileri Sıla Ceyhan Berkaya, Mehmet Engin Tüter, Hüseyin Cem Gül, Mesut Kara ve tutuksuz sanık B.Ş.'nin, mağdurlar Zafer Süral, Adem Sarı ve İbrahim Mutlu'ya karşı 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Haksız menfaat sağlama' suçlarını işlediklerini belirterek, cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, esas hakkındaki görüşünde diğer sanıkların da haklarında isnat edilen suçlar yönünden cezalandırılmalarını istedi. Savcı, örgüt yöneticilerinden Mesut Kara'nın ise belediyeye vidanjör alım işinde 'Kamu kurum ve kuruluşlarını kullanarak dolandırıcılık' suçunu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanıklar ve bazı sanık yakınları ile sanıkların ortağı oldukları şirketler üzerine kayıtlı araç ve gayrimenkullerle doğrudan suça bulaşan Kaleiçi Hotelcilik A.Ş. şirketinin müsadere edilmesini de talep etti.

        MAHKEMEDEN ARA KARAR

        Savcının mütalaasının ardından 5'i tutuklu, 41 sanık ve avukatları savunma yaptı. Niyazi Nefi Kara, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Suçsuz olduğumu ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

        Dün gece geç saatlere kadar devam eden ifadeler ve savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Niyazi Nefi Kara, Mehmet Engin Tüter, Sıla Ceyhan Berkaya, Hüseyin Cem Gül ve Mesut Kara'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

        Fotoğraf: İHA

