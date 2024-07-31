Manavgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

D-400 karayolu Demokrasi Bulvarı Köprülü Kavşağı'nda tur midibüsü, kamyonet ve 2 otobüsün karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI Kazada tur midibüsünde bulunan rehber Dilek Duran (44) ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan yaralılardan Duran, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.