Manchester City: 1 - Chelsea: 1 | MAÇ SONUCU İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftasında Manchester City ile Chelsea, 1-1 berabere kaldı. Manchester City 42. dakikada Tijjani Reijnders'ın golüyle öne geçerken, Chelsea ise 90+4. dakikada Enzo Fernandez ile beraberliği kurtardı. Bu sonuçla birlikte Manchester City haftayı 42, Chelsea ise 31 puanla tamamladı.

