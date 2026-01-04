Habertürk
        Manchester City: 1 - Chelsea: 1 | MAÇ SONUCU

        Manchester City: 1 - Chelsea: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftasında Manchester City ile Chelsea, 1-1 berabere kaldı. Manchester City 42. dakikada Tijjani Reijnders'ın golüyle öne geçerken, Chelsea ise 90+4. dakikada Enzo Fernandez ile beraberliği kurtardı. Bu sonuçla birlikte Manchester City haftayı 42, Chelsea ise 31 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 22:48 Güncelleme: 04.01.2026 - 22:54
        Manchester City 90+4'te yıkıldı!
        İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftasında Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaştı. Etihad Stadyumu'nda oynanan dev maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Manchester City, 42. dakikada Tijjani Reijnders ile 1-0 öne geçti. Chelsea, 90+4. dakikada Enzo Fernandez ile 1-1'lik eşitliği buldu.

        Yeni yıla 0-0'lık Sunderland beraberliği ile başlayan Manchester City, yeni yılda ligde oynadığı ikinci maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Hafta içinde teknik direktörü Enzo Maresca'ya veda eden Chelsea, Maresca sonrası ilk maçından bir puan aldı.

        Bu sonucun ardından Manchester City, 42, Chelsea 31 puana yükseldi.

        Manchester city, ligde gelecek hafta sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Chelsea, Fulham deplasmanına gidecek.

        Yavru köpeğe eziyete tutuklama

        Tunceli Cumhuriyet Başsavcı Ebru Cansu, sosyal medyada bir kişinin yeni doğan yavru köpeği kar üzerine bırakıp fotoğraf çekildiği görüntüleri fark edip resen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

