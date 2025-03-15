Manchester City: 2 - Brighton & Hove Albion: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Manchester City, evinde Brighton & Hove Albion'u konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

Manchester City, 11. dakikada Erling Haaland'ın penaltıdan attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Brighton & Hove Albion, 21. dakikada Pervis Estupinan'ın frikikten attığı gol sonrası durumu 1-1 yaptı.

Ev sahibi Manchester City, 39. dakikada Omar Marmoush ile 2-1 öne geçti ve soyunma odasına önde gitti. Brighton, 48. dakikada Abdukodir Khusanov'un ters vuruşu sonrası durumu 2-2'ye getirdi. Mücadelede ikinci yarı uzun bir süre olmasına rağmen başka gol olmadı.

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