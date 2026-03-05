Canlı
        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City: 2 - Nottingham Forest: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester City: 2 - Nottingham Forest: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Manchester City, evinde Nottingham Forest'la 2-2 berabere kaldı. İki kez öne geçmesine rağmen 56'da Morgan Gibbs-White ile 76. dakikada Elliott Anderson'un gollerine engel olamayan Manchester City, haftayı 60 puanla tamamladı ve 1 maç eksiğiyle lider Arsenal'in 7 puan gerisinde yer alıyor. Nottingham Forest ise haftayı 28 puanla tamamladı.

        Giriş: 05.03.2026 - 01:10
        M.City'e Nottingham Forest çelmesi!

        İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Manchester City, Nottingham Forest'ı konuk etti. Etihad'ta oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

        Manchester City karşılaşmanın 31. dakikasında Antoine Semenyo ile 1-0 öne geçti. Nottingham Forest, 56. dakikada Morgan Gibbs-White ile durumu 1-1 yaptı.

        Sahasında oynayan Manchester City 62'de Rodri ile 2-1 öne geçmesine rağmen, Nottingham Forest 76'de Elliott Anderson ile durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla bitti.

        MANCHESTER CİTY, ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YARA ALDI

        Arsenal'in kazandığı akşamda puan kaybeden Manchester City, puanını 60 yaptı ve bir maçı eksik olmasına rağmen liderin 7 puan gerisinde kaldı.

        Vitor Pereira'nın gelişinin ardından üçüncü lig maçında kaybetmeyen Nottingham Forest, puanını 28'e yükseltti.

        BİR SONRAKİ HAFTA

        Gelecek hafta Premier Lig'de Manchester City, West Ham United'a konuk olacak. Nottingham Forest, Fulham'ı ağırlayacak.

