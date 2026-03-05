Manchester City: 2 - Nottingham Forest: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Manchester City, Nottingham Forest'ı konuk etti. Etihad'ta oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

Manchester City karşılaşmanın 31. dakikasında Antoine Semenyo ile 1-0 öne geçti. Nottingham Forest, 56. dakikada Morgan Gibbs-White ile durumu 1-1 yaptı.

Sahasında oynayan Manchester City 62'de Rodri ile 2-1 öne geçmesine rağmen, Nottingham Forest 76'de Elliott Anderson ile durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla bitti.