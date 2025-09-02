Manchester City, Donnarumma'yı açıkladı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Ederson'un Fenerbahçe'ye transferinin ardından kaleye takviye yaptı. İngiliz temsilcisi, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris Saint-Germain'de forma giyen İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada İtalyan file bekçisi ile 2030 yılını kadar sözleşme imzalandığı bildirilirken Fransız kulübüne de 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

26 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain ile 24 Fransa Ligue 1, 15 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 7 FIFA Dünya Kulüpler Kupası olmak üzere toplamda 46 müsabakada forma giyerken, 16 maçta kalesini gole kapattı.