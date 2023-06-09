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Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, Manchester City ile Inter arasında yarın İstanbul'da oynanacak finalde belli olacak. Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor. Öte yandan Şampiyonlar Ligi kupası tarihte ilk kez bir Türk futbolcunun elinde yükselecek. Peki Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında yarın İstanbul'da oynanacak finalde belli olacak. 
  • Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak.
  • Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.
  • Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

    CITY İLK, INTER 4. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

    "Devler Ligi" finalinde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor. İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
  • Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.
  • Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

    MUHTEMEL 11'LER

    Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak iki takımın mücadelesi öncesi UEFA'nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
  • Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland
  • Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko
  • Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

    72 BİN TARAFTAR

    UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı.
  • Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak. Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.
  • Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

    21. YÜZYILIN EN GOLLÜ FİNALİ İSTANBUL'DA OYNANDI

    İstanbul, 2004-05 sezonundaki Liverpool-Milan finalinde sadece unutulmaz geri dönüşlerden birine değil, aynı zamanda 21. yüzyılın en gollü finaline ev sahipliği yaptı. Milan'ın ilk yarıyı 3-0 önde kapadığı, Liverpool'un ikinci yarıda attığı 3 golle uzatmalara götürdüğü mücadele, toplam 6 golle bu yüzyılın en gollü finali oldu.
  • Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İtalyan ekibinin gollerini Maldini ve Crespo (2), İngiliz temsilcisinin gollerini ise Gerrard, Alonso ve Smicer attı. Bu yüzyıldaki 5 gollü iki finalde ise Real Madrid'in imzası var. Turnuvanın en başarılı kulübü olan Real Madrid, uzatmalara giden 2014 finalinde Atletico Madrid'i, 2017'de de Juventus'u 4-1'lik skorlarla yenerek kupaya uzandı.
  • Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İLK KEZ BİR TÜRK FUTBOLCUNUN ELİNDE YÜKSELECEK

    İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, 10 Haziran Cumartesi günü İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya'nın Inter takımı karşılaşacak. Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'de forma giyen A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışacak.
  • Manchester City - Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak ve böylece her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.

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