İtalyan ekibinin gollerini Maldini ve Crespo (2), İngiliz temsilcisinin gollerini ise Gerrard, Alonso ve Smicer attı. Bu yüzyıldaki 5 gollü iki finalde ise Real Madrid'in imzası var. Turnuvanın en başarılı kulübü olan Real Madrid, uzatmalara giden 2014 finalinde Atletico Madrid'i, 2017'de de Juventus'u 4-1'lik skorlarla yenerek kupaya uzandı.