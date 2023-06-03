Premier Lig şampiyonu Manchester City ile Lig Kupası şampiyonu Manchester United, FA Cup finalinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Oldukça iyi bir sezon geçiren iki Manchester temsilcisinden mavi beyazlılar, Şampiyonlar Ligi finali öncesi moral bulmak isterken, kırmızı şeytanlar ise sezonu kupa ile bitirmek istiyor. İşte, heyecanla beklenen karşılaşma hakkında ayrıntılar...