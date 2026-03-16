        Haberler Bilgi Spor Manchester City- Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City- Real Madrid muhtemel 11 - Arda Güler oynayacak mı?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City, Real Madrid'i konuk edecek. Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı tecrübeli hakem Clement Turpin yönetecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, Valverde'nin attığı gollerle 3-0 kazanmıştı. Öte yandan Elche karşısında 72 metreden tarihi gol atan milli yıldızımız Arda Güler'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği araştırılan konular arasında. Peki, Manchester City- Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Giriş: 16.03.2026 - 10:58
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid sahasında Manchester City'i ağırladı. Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-0 kazandı ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı. Eflatun beyazlılar, Federico Valverde'nin 20, 27 ve 42. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan eflatun-beyazlılarda Vinicius Jr., 57. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Gianluigi Donnarumma'yı geçemedi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 70. dakikada alkışlar eşliğinde kenara gelerek yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı. Peki, Manchester City- Real Madrid Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları

        MANCHESTER CİTY- REAL MADRİD RÖVANŞI NE ZAMAN?

        Manchester City- Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesi 17 Mart Salı günü 23.00'te oynanacak.

        MANCHESTER CİTY- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele dijital platform tabii spor'dan yayınlanacak.

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Real Madrid hafta içinde oynadığı Manchester City maçını 3-0 kazandı. Hafta sonu ise La Liga'da Elche'ye karşı oynadığı maçı 4-1 kazanırken, Arda Güler takımının dördüncü golüne imza attı. Arda 72 metreden fileleri havalandırırken dünya basınında övgüyle bahsedildi. Arbeloa yönetiminde düzenli forma şansı bulan Arda Güler'in Manchester City ile oynanacak rövanş mücadelesinde de ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

        MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11

        Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait Nouri, Rodri, Cherki, Bernardo Silva, Doku, Semenyo, Haaland

        REAL MADRİD MUHTEMEL 11

        Courtois, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Valverde, Arda, Tchouameni, Camavinga, Diaz, Vinicius

        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Şarampol faciası! Can kayıpları var!
        Şarampol faciası! Can kayıpları var!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu