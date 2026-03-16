Manchester City- Real Madrid Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City, Real Madrid'i konuk edecek. Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı tecrübeli hakem Clement Turpin yönetecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, Valverde'nin attığı gollerle 3-0 kazanmıştı. Öte yandan Elche karşısında 72 metreden tarihi gol atan milli yıldızımız Arda Güler'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği araştırılan konular arasında. Peki, Manchester City- Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid sahasında Manchester City'i ağırladı. Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-0 kazandı ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı. Eflatun beyazlılar, Federico Valverde'nin 20, 27 ve 42. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan eflatun-beyazlılarda Vinicius Jr., 57. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Gianluigi Donnarumma'yı geçemedi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 70. dakikada alkışlar eşliğinde kenara gelerek yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı. Peki, Manchester City- Real Madrid Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları
MANCHESTER CİTY- REAL MADRİD RÖVANŞI NE ZAMAN?
Manchester City- Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesi 17 Mart Salı günü 23.00'te oynanacak.
MANCHESTER CİTY- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele dijital platform tabii spor'dan yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid hafta içinde oynadığı Manchester City maçını 3-0 kazandı. Hafta sonu ise La Liga'da Elche'ye karşı oynadığı maçı 4-1 kazanırken, Arda Güler takımının dördüncü golüne imza attı. Arda 72 metreden fileleri havalandırırken dünya basınında övgüyle bahsedildi. Arbeloa yönetiminde düzenli forma şansı bulan Arda Güler'in Manchester City ile oynanacak rövanş mücadelesinde de ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11
Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait Nouri, Rodri, Cherki, Bernardo Silva, Doku, Semenyo, Haaland
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Valverde, Arda, Tchouameni, Camavinga, Diaz, Vinicius