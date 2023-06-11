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Manchester City tarih yazdı: Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldular!

İstanbul'daki finalde Inter'i Rodri'nin golüyle 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Manchester City tarih yazdı! Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı da kazanan Pep Guardiola ve öğrencileri, 'üçleme' yapan ikinci İngiliz ekibi oldu

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HABERTURK.COM / AA
  • Manchester City tarih yazdı: Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldular!

    İngiltere Premier Lig'e son yıllarda kazandığı başarılarla damga vuran Manchester City, Federasyon Kupası'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak tarihi bir rekora ulaştı.
  • Manchester City tarih yazdı: Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldular!

    Premier Lig'de son 6 yılın 5'inde şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, Federasyon Kupası zaferiyle de İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın teknik direktörlük yaptığı yedi yıllık dönemde 21 yerel kupanın 11'ini kazandı.
  • Manchester City tarih yazdı: Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldular!

    Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Manchester United tarafından domine edilen İngiliz futbolunda son dönemdeki çıkışıyla "mavi"yi hakim renk haline getiren Manchester City, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı "Devler Ligi" finalinde Inter'i yenerek üç kupayı da müzesine götürdü ve tarihi bir başarıya imza attı.
  • Manchester City tarih yazdı: Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldular!

    Manchester City, İstanbul'dan kupayla ayrılarak İngiliz futbolunda "üçleme" (treble) yapmayı başaran ikinci kulüp olarak tarihe geçti.
  • Manchester City tarih yazdı: Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldular!

    ÇEYREK ASIR SONRA YİNE MANCHESTER TAKIMI!

    Manchester United, "Sir" unvanlı Alex Ferguson'un çalıştırdığı dönemde Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni aynı yıl kazanarak İngiliz futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.
  • Manchester City tarih yazdı: Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldular!

    Ligde Arsenal'ın bir puan önünde şampiyon olan, Federasyon Kupası'nda Newcasle United'ı 2-0 yenen Manchester United, Şampiyonlar Ligi finalinde de 90+1 ve 90+3. dakikalarda bulduğu gollerle Bayern Münih'i 2-1 yenerek unutulmaz bir kupa zaferine ulaşmıştı.
  • Manchester City tarih yazdı: Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldular!

    Kentin "mavi" yakasındaki City, 24 yıl sonra aynı başarıyı yakalamak için İstanbul'da yakaladı.
  • Manchester City tarih yazdı: Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldular!

    İspanyol ekibi Barcelona ile Alman temsilcisi Bayern Münih, Avrupa futbolunda ikişer kez üç kupayı da aynı yıl kazanma başarısını gösterdi.

     
  • Manchester City tarih yazdı: Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldular!

    Katalan temsilcisi 2009 yılındakini başarısını 2015 yılında Luis Enrique ile yineleyerek, İspanya Süper Kupası dışındaki tüm kupaları havaya kaldırmayı başardı.
  • Manchester City tarih yazdı: Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldular!

    Bayern Münih ise 2013 yılında teknik direktör Jupp Heynckes, 2020 yılında da Hans-Dieter Flick ile Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.
  • Manchester City tarih yazdı: Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldular!

    Jose Mourinho yönetimindeki İtalyan ekibi Inter de 2010 yılında Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi üçlemesini yapan bir başka takım olmuştu.

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