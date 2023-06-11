Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Manchester United tarafından domine edilen İngiliz futbolunda son dönemdeki çıkışıyla "mavi"yi hakim renk haline getiren Manchester City, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı "Devler Ligi" finalinde Inter'i yenerek üç kupayı da müzesine götürdü ve tarihi bir başarıya imza attı.