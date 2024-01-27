Manchester City, Tottenham'ı son dakikada devirdi!
İngiltere FA Cup 4. tur maçında Manchester City, Tottenham'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
İngiltere FA Cup 4. tur maçında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi.
Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City 1-0 kazanırken galibiyet golünü 87. dakikada Nathan Ake kaydetti.
Manchester City, Ake'nin golüyle birlikte Tottenham'ın yeni stadyumundaki ilk golünü atmış oldu.
Bu sonuçla birlikte Manchester City üst tura yükselirken, Tottenham kupaya veda etti.