Manchester City Watford maç SONUCU ve ÖZETİ! Premier Lig'de tarihi maç: Manchester gol oldu yağdı

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Quique Flores'in menajerliğini yaptığı Watford'u ağırladı.

Maça hızlı başlayan Manchester City, Kevin de Bruyne'ün asistinde David Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti.

7. dakikada penaltı kazanan Manchester City'de topun başına geçen Sergio Agüero, farkı 2'ye çıkardı.

Golden sonra da ataklarını devam ettiren City, 12. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Ev sahibinde golü atan isim Riyad Mahrez oldu.

15. dakikada sahne alan isim Bernardo Silva farkı 4'e çıkardı.

Etihat'da gol yağmuru sürerken 18. dakikada sahne alan isim Nicolas Otamendi oldu. Arjantinli yıldız, 18. dakikada skoru 5-0'a getiren isim oldu.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Manchester City, Bernardo Silva ile farkı 6'ya çıkardı. Portekizli yıldız 48. dakikada kendisinin 2. golünü kaydetti.

Mücadelede dakikalar 60'ı gösterdiğinde bir kez daha sahne alan Bernardo Silva, hat-trick yaparken skoru 7-0'a getiren golü attı.

Dakikalar 85'e geldiğinde mücadelede 2 asisti bulunan Kevin de Bruyne bu kez kendisi gol attı ve fark 8'e çıktı!

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Mancester City sahadan 8-0'lık galibiyetle ayrıldı. Manchester ekibi, 9-0'lık rekor galibiyete ulaşamadı ancak Sergio Agüero tarihe geçti.

Mücadelenin 7. dakikasında rakip fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, Premier Lig'in ilk 6 haftasında da gol atan ilk futbolcu oldu.