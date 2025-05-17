Manchester City'ye bir şok daha: FA Cup Crystal Palace'ın!
İngiltere'de FA Cup finalinde Crystal Palace, Manchester City'yi 1-0 yendi ve tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.
İngiltere Premier Lig'de beklentilerin altında kalan, Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Manchester City, sezonun bitimine az bir süre kala son şokunu FA Cup'ta yaşadı.
Pep Guardiola'nın ekibi, FA Cup finalinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Manchester City, Wembley'de oynanan maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadelede Crystal Palace'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Eberechi Eze attı. Manchester City'de Omar Marmoush, 36. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Crystal Palace tarihinde ilk kez FA Cup'ı müzesine götürdü.