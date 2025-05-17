Manchester City'ye bir şok daha: FA Cup Crystal Palace'ın! - Futbol Haberleri

Manchester City'ye bir şok daha: FA Cup Crystal Palace'ın! - Futbol Haberleri

Manchester City'ye bir şok daha: FA Cup Crystal Palace'ın! İngiltere'de FA Cup finalinde Crystal Palace, Manchester City'yi 1-0 yendi ve tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

Habertürk Giriş: 17.05.2025 - 20:45 Güncelleme: 17.05.2025 - 20:45 facebook

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