Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United: 2 - Crystal Palace: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester United: 2 - Crystal Palace: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasında Manchester United, evinde Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Bruno Fernandes (p) ile Benjamin Sesko'nun golleriyle geriden gelen ve ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Manchester United, puanını 51'e yükseltti. 56. dakikada Maxence Lacroix'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Crystal Palace ise haftayı 35 puanla kapattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 19:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manchester United'ın bileği bükülmüyor!

        Manchester United, İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasında Crystal Palace'ı konuk etti. Old Traforrd'taki müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Manchester United oldu.

        Kırmızı Şeytanlar'a 1-0 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 57'de penaltıdan Bruno Fernandes ve 65. dakikada Benjamin Sesko kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 4. dakikada Maxence Lacroix kaydetti.

        Crystal Palace'ta top koşturan Maxence Lacroix, 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        MICHAEL CARRİCK İLAÇ OLDU

        'Geçici' teknik direktörü Michael Carrick ile Premier Lig'de 7. maçına çıkan Manchester United, bu süreçte 6. galibiyetini aldı ve hiç yenilmedi.

        Ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran ve puanını 51'e yükselten Manchester United, bu haftayı 3. sırada kapatmayı garantiledi.

        Son 3 maçta 2. yenilgisini alan Crystal Palace, 35 puanda kaldı.

        GELECEK HAFTA

        Manchester United, gelecek hafta Newcastle United'a konuk olacak. Crystal Palace ise Tottenham deplasmanına gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        40 metrelik falezlerden düştü, hayatını kaybetti

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, falezler üzerinde yer alan asansörün bulunduğu alanda meydana geldi. Mehmet Ali Karaçay, yat limanına inilen asansörün bulunduğu alandan düştü. Karaçay'ın yaklaşık 40 metrelik yüksekten düştüğünü görenl...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!