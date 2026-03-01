Manchester United: 2 - Crystal Palace: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasında Manchester United, evinde Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Bruno Fernandes (p) ile Benjamin Sesko'nun golleriyle geriden gelen ve ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Manchester United, puanını 51'e yükseltti. 56. dakikada Maxence Lacroix'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Crystal Palace ise haftayı 35 puanla kapattı.
Kırmızı Şeytanlar'a 1-0 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 57'de penaltıdan Bruno Fernandes ve 65. dakikada Benjamin Sesko kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 4. dakikada Maxence Lacroix kaydetti.
Crystal Palace'ta top koşturan Maxence Lacroix, 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MICHAEL CARRİCK İLAÇ OLDU
'Geçici' teknik direktörü Michael Carrick ile Premier Lig'de 7. maçına çıkan Manchester United, bu süreçte 6. galibiyetini aldı ve hiç yenilmedi.
Ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran ve puanını 51'e yükselten Manchester United, bu haftayı 3. sırada kapatmayı garantiledi.
Son 3 maçta 2. yenilgisini alan Crystal Palace, 35 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA
Manchester United, gelecek hafta Newcastle United'a konuk olacak. Crystal Palace ise Tottenham deplasmanına gidecek.