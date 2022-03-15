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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manchester United Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Manchester United Atletico Madrid maçı için geri sayım başladı. İki takımın da çeyrek final biletini kapmak için mücadele edeceği maçın kanalı ve saati araştırılıyor. Peki, şimdiden merakla beklenen Manchester United Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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    Manchester United Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi MANU Atletico Madrid maçı nasıl izlenir?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı Manchester United Atletico Madrid maçıyla devam ediyor.  Wanda Metropolitano'da oynana ilk maçta  1-1'lik beraberlik elde eden iki takım da maçın rövanşında galibiyet elde etmek istiyor. Peki, Manchester United Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçın tüm detayları...
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    Manchester United Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi MANU Atletico Madrid maçı nasıl izlenir?

    MANCHESTER UNITED ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

    UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United Atletico Madrid maçı 15 Mart Salı günü Old Trafford Arena'da oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saati ise 23:00.
  • 03
    Manchester United Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi MANU Atletico Madrid maçı nasıl izlenir?

    MANCHESTER UNITED ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Manchester United Atletico Madrid karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
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    Manchester United Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi MANU Atletico Madrid maçı nasıl izlenir?

    MANCHESTER UNITED ATLETICO MADRID MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

    Manchester United Atletico Madrid maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

    Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...
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    Manchester United Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi MANU Atletico Madrid maçı nasıl izlenir?

    MANCHESTER UNITED ATLETICO MADRID MUHTEMEL İLK 11'İ

    MANCHESTER UNITED: De Gea, Lindelöf, Maguire, Varane, Shaw, Fred, Pogba, Matic, Sancho, Rashford, Cristiano Ronaldo

    ATLETICO MADRID: Oblak, Savic, Gimenez, Mandava, Llorente, Herrera, Vrsaljko, Lodi, Kondogbia, Correa, Felix

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