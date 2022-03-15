UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı Manchester United Atletico Madrid maçıyla devam ediyor. Wanda Metropolitano'da oynana ilk maçta 1-1'lik beraberlik elde eden iki takım da maçın rövanşında galibiyet elde etmek istiyor. Peki, Manchester United Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçın tüm detayları...