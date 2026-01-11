Habertürk
        Manchester United - Brighton: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Manchester United - Brighton: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere FA Kupası'nda Brighton, deplasmanda Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı. Brighton'ın gollerini Gruda ve Welbeck atarken, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı.

        Giriş: 11.01.2026 - 21:23 Güncelleme: 11.01.2026 - 21:23
        Ferdi'li Brighton, kupada M.United'ı eledi!
        İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. turunda Manchester United ile Brighton, Old Trafford'da karşı karşıya gelirken, konuk ekip Brighton güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek tur biletini kaptı.

        Brighton'a turu getiren golleri 12'de Gruda ve 64'te Welbeck kaydetti.

        ManU'nun tek golü 85'te Sesko'dan geldi.

        Manchester United'da Shea Lacey 89. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

        Brighton'da maça 11'de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 90 dakika forma giydi.

