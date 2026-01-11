Manchester United - Brighton: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Açık Ve Net - 7 Ocak 2026 (Halep SDG'den Temizlenecek Mi?)

Suriye ordusundan SDG'ye kuşatma. Halep'te şu an neler oluyor? Halep SDG'den temizlenecek mi? Halep'teki çatışmaların arkası ne? PKK/SDG'nin Halep planı ne? Halep'te SDG saldırılarının asıl hedefi ne? Suriye'de İsrail'in planları neler? SDG-İsrail oyunu nasıl bozulacak? Suriye'de sıcak gece, sahada neler oluyor? Açık ve Net'te Sena Alkan sordu; Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör, Independent Türkçe GYY. Nevzat Çiçek, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ali Tekin, Gazeteci Gürkan Zengin ve Kent Üniversitesi Öğretim Görevlisi E. KUR. ALB. Ünal Atabay anlattı.