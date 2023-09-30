Manchester United - Crystal Palace: 0-1 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Premier Lig'in 7. haftasında ağırladığı Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu. Joachim Andersen'in golüyle sahadan mağlubiyetle ayrılan Kırmızı Şeytanlar, 9 puanla zirvenin gerisinde kaldı.
Manbchester United'ın Premier Lig'deki kötü gidişatı devam ediyor... Kırmızı Şeytanlar, ligin 7. haftasında ağırladığı Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.
Konuk ekibe üç puanı getiren golü 25. dakikada Joachim Andersen kaydetti.
Manchester ekibi, bu mağlubiyetle ligde 9 puanla zirve yarışının uzağında kaldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında 3 Ekim Salı günü Manchester United'a konuk olacak.