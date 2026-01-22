Habertürk
        Manchester United'dan Casemiro kararı: Takımdan ayrılacak

        Manchester United'dan Casemiro kararı: Takımdan ayrılacak

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'nun sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 20:00 Güncelleme: 22.01.2026 - 20:00
        Man. United'dan Casemiro kararı!
        İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United, 33 yaşındaki Brezilyalı orta saha Casemiro'nun geleceği konusunda kararını verdi.

        Kırmızı Şeytanlar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sambacı yıldızın takımdan ayrılacağını duyurdu.

        2022 yazında Real Madrid'den 70.65 milyon Euro'ya transfer edilen Casemiro, 146 maçta 21 gol - 13 asistlik performans sergiledi ve 10 bin 686 dakika sahada kaldı.

