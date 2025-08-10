İngiliz ekibi Manchester United, ge&ccedil;tiğimiz sezon beklentilerin &ccedil;ok gerisinde kalmasının ardından yeni sezon i&ccedil;in kadrosunu g&uuml;&ccedil;lendirmeye devam ediyor. Portekizli &ccedil;alıştırıcı Ruben Amorim y&ouml;netimindeki İngilizler, h&uuml;cum hattına aldığı 3 futbolcuya bonuslar hari&ccedil; toplamda 225.70 milyon Euro bonservis bedeli &ouml;deyecek. Kırmızılar, Brezilyalı futbolcu Matheus Cunha i&ccedil;in Wolverhampton a 74.20 milyon Euro, Kamerunlu kanat oyuncusu Bryan Mbeumo i&ccedil;in Brentford a 75 milyon Euro ve Sloven santrfor Benjamin Sesko i&ccedil;in ise Leipzig e 76.50 milyon Euro olmak &uuml;zere toplamda 225.70 milyon Euro bonservis bedeli &ouml;deyecek. Manchester United, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı son hazırlık ma&ccedil;ında normal s&uuml;resi 1-1 biten m&uuml;cadelede İtalyan temsilcisi Fiorentina yı seri penaltı atışları sonucunda mağlup etti. Old Trafford da d&uuml;n oynanan s&ouml;z konusu m&uuml;sabaka &ouml;ncesinde kırmızılılar kadrosuna kattığı 3 futbolcu, sahaya &ccedil;ıkarak taraftarı selamladı. Geride kalan sezonu Premier Lig de 15. sırada tamamlayan Manchester ekibi, UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham a 1-0 mağlup olarak ikinci olmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamadı.