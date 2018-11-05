Sırbistan Milli Takımı ve Manchester United'ın yıldız orta saha oyuncusu Nemanja Matic'in haftasonu takımınının Bournemouth deplasmanında oynadığı karşılaşma öncesinde yakasına hayatını kaybeden İngiliz askerlerinin anısına çiçek takmayı reddettiği ortaya çıktı.

Sırbistan basınından Telegraf'ın haberine göre, soyunma odasında formasının üzerine bir gelincik takılan Matic, çiçeğin neden takıldığını sordu. Çiçeğin, 1. Dünya Savaşı ve NATO görevlerinde hayatını kaybeden askerlerin anısına takıldığının söylenmesi üzerine Sırp yıldızın çiçeği çıkartarak soyunma odasında bıraktığı belirtildi.

Duygusal bir konuşma yapan Nemanja Matic'in, "Benim ülkemi bombaladınız. Bunu takmam mümkün değil. Eğer gerekirse, kulüpten ve İngiltere'den ayrılmaya hazırım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

İngiltere Futbol Federasyonu ise futbolcuların bu anma sembolünü takmak zorunda olmadıklarını belirtti.

İngiltere, 1999'da NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik operasyonunda yer alan ülkelerden biriydi. Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Yugoslav ordusu ise Kosovalı güçler karşı karşıya gelmiş, NATO güçleri etnik temizlik endişesiyle hava operasyonlarına başlamıştı.

NATO'nun hava operasyonları 24 Mart'tan 10 Haziran'a kadar devam etmişti. Sırp yetkililere göre NATO operasyonlarında, 89'u çocuk olmak üzere 2500 kişi hayatını kaybetmişti.

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