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Manchester United'ın yıldızından soyunma odasında NATO tepkisi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Sırp yıldızı Nemanja Matic'in haftasonu oynanan karşılaşma öncesinde NATO görevlerinde hayatını kaybeden İngiliz askerleri için futbolcuların göğüslerine takılan gelincik çiçeğini takmayı reddettiği ve soyunma odasında duygusal bir konuşma yaptığı ortaya çıktı

05.11.2018 - 15:49 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sırbistan Milli Takımı ve Manchester United'ın yıldız orta saha oyuncusu Nemanja Matic'in haftasonu takımınının Bournemouth deplasmanında oynadığı karşılaşma öncesinde yakasına hayatını kaybeden İngiliz askerlerinin anısına çiçek takmayı reddettiği ortaya çıktı.

Sırbistan basınından Telegraf'ın haberine göre, soyunma odasında formasının üzerine bir gelincik takılan Matic, çiçeğin neden takıldığını sordu. Çiçeğin, 1. Dünya Savaşı ve NATO görevlerinde hayatını kaybeden askerlerin anısına takıldığının söylenmesi üzerine Sırp yıldızın çiçeği çıkartarak soyunma odasında bıraktığı belirtildi.

Duygusal bir konuşma yapan Nemanja Matic'in, "Benim ülkemi bombaladınız. Bunu takmam mümkün değil. Eğer gerekirse, kulüpten ve İngiltere'den ayrılmaya hazırım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

İngiltere Futbol Federasyonu ise futbolcuların bu anma sembolünü takmak zorunda olmadıklarını belirtti.

İngiltere, 1999'da NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik operasyonunda yer alan ülkelerden biriydi. Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Yugoslav ordusu ise Kosovalı güçler karşı karşıya gelmiş, NATO güçleri etnik temizlik endişesiyle hava operasyonlarına başlamıştı.

NATO'nun hava operasyonları 24 Mart'tan 10 Haziran'a kadar devam etmişti. Sırp yetkililere göre NATO operasyonlarında, 89'u çocuk olmak üzere 2500 kişi hayatını kaybetmişti.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 13 dakika önce
    Adama sorarlar niye bombalandı..kosavada bosnada yaptıklarınızı yapacak olduğunuz için olabilir mi?
  • Misafir 15 dakika önce
    helal olsun.once vatan ve millet demis.
  • Misafir 15 dakika önce
    Senin ülkenin yaptıklarını unutma nato ilk defa işe yaradı ama eğer siviller ölmüş ise yapacak birsey yok
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