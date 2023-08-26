Manchester United - Nottingham Forest: 3-2 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Nottingham Forest'ı konuk eden Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak puanını 6'ya çıkardı.
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, sahasında Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etti.
Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip, 2. dakikada Taiwo Awoniyi ve 4. dakikada Willy Boly'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti.
17. dakikada Christian Eriksen ve 52. dakikada Casemiro'nun golleriyle skora dengeyi getiren ev sahibi takım, 76. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle galibiyete uzandı.
Manchester United bu galibiyetle puanını 6'ya çıkarırken, Nottingham Forest 3 puanda kaldı.