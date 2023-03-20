Mancini'den Zaniolo açıklaması!

''HENÜZ YÜZDE YÜZ DURUMDA DEĞİL''

Mancini, Zaniolo'nun kadroda yer almamasıyla ilgili olarak, "Nicolo Zaniolo'yu çağırmadık çünkü yeni iyileşti. Henüz fit durumda değil. Galatasaray'da 90 dakikalık bir maç oynamadı. Oynar ve iyi performans gösterirse, yeniden takıma çağıracağız." ifadelerini kullandı.