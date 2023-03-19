Saklanan kavanozlar, mayalanma sıcaklığına ulaşıp ulaşmadıklarını görmek için zaman zaman kontrol edilmelidir. Serçe parmağımızı bardağın ortasına koyarak 10'a kadar sayabildiğimizde, yani parmağımız ısıya dayanabiliyorsa yoğurt olmak için doğru bir kıvama gelmiş demektir. 10 saniyeye kadar mayalanma sıcaklığına ulaştığını anlamak için. Tek başına sayarsak, ısırıklar 7'den sonra parmağınızda hissedilmelidir. Aksi takdirde süt ılık olur ve istediğimiz sonucu alamayız.

Eğer bulabilirseniz ısı ölçer edinin. Böylece sütün sıcaklığını tam kıvamında tutturmuş olacaksınız. Sütün sıcaklığı 43-44 derece olmalıdır. Eğer daha soğuk olursa yoğurt mayalanmaz, daha sıcak olursa yoğurt sulanır.

Tam kıvamına gelen sütün içinden 1 yemek kaşığı sütü alıp mayayı yaptığımız 1 yemek kaşığı yoğurdu bir kapta karıştırıp homojen hale getirmeye çalışıyoruz.

Ardından her kavanoza bir çay kaşığı maya ekleyin ve 5-6 tur karıştırın. Amaç mayayı tüm noktalara yaymaktır.