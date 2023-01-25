Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

NARLI TARTOLET TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı un

2 çorba kaşığı toz badem

8.5 yemek kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı toz şeker

1-2 çorba kaşığı soğuk su

1 tutam tuz

Krema için:

3 çorba kaşığı pudra şekeri

4 çorba kaşığı süzme yoğurt

3 çorba kaşığı krema

Üzeri için:

1 adet nar

Narlı tartolet nasıl yapılır?

Tartolet hamuru için un ve toz bademi bir kaba alın. Toz şeker ve tuzu ekleyip karıştırın. Oda sıcaklığındaki tereyağını ufak ufak doğrayıp ekleyin. Karıştırdığınızda ekmek kırıntısı gibi bir karışım elde edin. Suyu yavaş yavaş ekleyip hamurun özleşmesini sağlayın. Hamuru düz bir zeminde merdaneyle açın.

Küçük tartolet kalıplarını yağlayın. Hamuru kalıplar büyüklüğünde kesip kalıplara yerleştirin. Hamurların kabarmaması için çatalla birkaç yerinden delin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pembeleşene kadar pişirin.

Krema için pudra şekeri, süzme yoğurt ve kremayı bir kapta iyice karıştırın. Kremayı tartoletlerin içine paylaştırın. Tartoletlerin üzerini, nar ile süsleyin.