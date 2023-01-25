Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

Rengiyle ve görüntüsüyle iştah açan nar özellikle kış aylarında tam bir şifa deposu. Üstelik sadece meyve olarak yemenin ötesine geçerek yemeklerde, salatalarda ve tatlılarda kullandığınızda hem tadıyla hem de görüntüsüyle yiyenleri mest edebilirsiniz. Nar içeriğinde potasyum, kalsiyum ve demir minerallerinin yanı sıra A, B, K ve C vitaminleri ve folik asit de bulunur. Narın sağlığa en faydalı özelliklerinden biri güçlü bir doğal antioksidan olmasıdır. Antioksidanlar vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir, hücreleri serbest radikal hasarından korur, kanser gibi hastalıkları önler, iltihaplanma ve yaşlanmanın etkilerini azaltır. Kışın en sevilen meyvelerinden olmasının yanı sıra tam bir hastalık savar olmasıyla da sofralarınızda sıklıkla kullanmalısınız. İşte nar kullanarak hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli tam 15 tarif…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    NARLI TARTOLET TARİFİ

    Malzemeler

    Hamur için:

    1 su bardağı un

    2 çorba kaşığı toz badem

    8.5 yemek kaşığı tereyağı

    1 çorba kaşığı toz şeker

    1-2 çorba kaşığı soğuk su

    1 tutam tuz

    Krema için:

    3 çorba kaşığı pudra şekeri

    4 çorba kaşığı süzme yoğurt

    3 çorba kaşığı krema

    Üzeri için:

    1 adet nar

    Narlı tartolet nasıl yapılır?

    Tartolet hamuru için un ve toz bademi bir kaba alın. Toz şeker ve tuzu ekleyip karıştırın. Oda sıcaklığındaki tereyağını ufak ufak doğrayıp ekleyin. Karıştırdığınızda ekmek kırıntısı gibi bir karışım elde edin. Suyu yavaş yavaş ekleyip hamurun özleşmesini sağlayın. Hamuru düz bir zeminde merdaneyle açın.

    Küçük tartolet kalıplarını yağlayın. Hamuru kalıplar büyüklüğünde kesip kalıplara yerleştirin. Hamurların kabarmaması için çatalla birkaç yerinden delin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pembeleşene kadar pişirin.

    Krema için pudra şekeri, süzme yoğurt ve kremayı bir kapta iyice karıştırın. Kremayı tartoletlerin içine paylaştırın. Tartoletlerin üzerini, nar ile süsleyin.
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    NARLI TURTA TARİFİ

    Malzemeler

    Hamuru için:

    1 adet yumurta

    9 yemek kaşığı tereyağı

    1 adet orta boy rendelenmiş limon kabuğu

    1 çay bardağı toz şeker

    2.5 su bardağı un

    1 paket kabartma tozu

    Narlı iç harcı için:

    3 adet büyük boy nar

    1 yemek kaşığı nişasta

    1 yemek kaşığı toz şeker

    Servisi için:

    3 yemek kaşığı pudra şekeri

    Narlı turta nasıl yapılır?

    Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı ve yumurtayı karıştırma kabına alın. Toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu katıp karıştırın.

    Son olarak elenmiş un ve kabartma tozu katıp tüm malzemeyi toparlanana kadar yoğurun.

    Kıvam alıp özleşen hamuru ayrı bir kaba alıp üzerini streç filmle kapladıktan sonra kıvam alması için buzdolabında 25-30 dakika kadar bekletin.

    Turtanın iç harcı için; bol suda yıkadığınız narları ortadan ikiye kesin. Bir kaşığın tersiyle vurup tanelerini çıkartın. Beyaz kısımlarını elinizle dikkatli bir şekilde temizleyin.

    Ayıklanmış nar tanelerinin yarısının suyunu sıkın. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için taze sıkılmış nar suyunu tel süzgeçten geçirin. Elde ettiğiniz nar suyunu küçük bir sos tenceresine alın. Toz şeker ve nişasta ilavesiyle sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

    Pişirme işleminin sonuna doğru bir kenara ayırdığınız ayıklanmış nar tanelerini ekleyip ocaktan alın.

    Isıya dayanıklı, ortalama 24-26 cm'lik tart kalıbını tereyağıyla yağladıktan sonra buzdolabında dinlenen hamurun yarısından bir miktar daha azıyla kaplayın.

    Hamurun, kalıbın kenar kısımlarından yukarıya doğru çıkmasını ve kalıbın tırtıklı şeklini almasını sağlayın. Hamur tabanında yırtıklar oluşmamasına dikkat edin. Hazırladığınız narlı iç harcı, turtanın orta kısmını kaplayacak şekilde yayın. Kalan hamuru mutfak tezgahı üzerinde açıp şeritler halinde kesin. Narlı iç harcın üzerine kafes görünümünü alacak şekilde yerleştirin.

    Hazırladığınız narlı turtayı, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak turtayı, oda ısısında kısa bir süre beklettikten sonra pudra şekeri ilavesiyle dilimleyerek sevdiklerinizle paylaşın.
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    NARLI SMOOTHİE TARİFİ

    Malzemeler

    2 adet nar

    2 adet muz

    2 adet mandalina

    3 yemek kaşığı yoğurt

    1 su bardağı süt

    2 yemek kaşığı toz şeker

    Narlı smoothie nasıl yapılır?

    Narları yıkayın ve kabuklarından kurtulup içlerini blender haznesine dökün. Nar tanelerinin suyunu elde etmek için 2 dakika blenderı çalıştırın

    Narları süzgeçten geçirerek minik çekirdeklerinden kurtulun. Blender haznesine mandalinaları soyun ve 2 dakika çalıştırın

    Narlar gibi mandalinayı da süzgeçten geçirip suyunu nar suyunun üzerine ekleyin.

    Blender haznesine muzları, şekeri, sütü ve yoğurdu ekleyip 1 dakika çalıştırın.

    Üzerine narlı mandalinalı karışımı ekleyip tekrar çalıştırın ve tadına bakarak istediğiniz eklemeleri yapabilirsiniz.

    Hazır olan narlı smoothienin içine 2 adet buz koyarak yada daha koyu kıvama getirerek servis edebilirsiniz.
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    NARLI PUDİNG TARİFİ

    Malzemeler

    3 su bardağı süt

    2 tepeleme yemek kaşığı un

    1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker

    2 yemek kaşığı dolusu nişasta

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 paket vanilya

    Narlı pelte için;

    2 su bardağı nar suyu

    1 paket vanilyalı puding

    Narlı puding nasıl yapılır?

    Tencereye puding ve nar suyunu koyun çırpıcı ile karıştırarak pişirin, koyu kıvam alınca ocaktan alın slikon kalıplara dökün.

    Soğuması için bekleyin unu, toz şekeri, nişastayı ve sütü çırpıcı ile karıştırın ve pişirin koyu kıvam almaya yakın tereyağı ve vanilyayı ekleyin.

    Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. Soğuyan narlı peltenin üzerine döküp yayın. Soğuyunca buzdolabında 4-6 saat bekletelim
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    NARLI ISLAK KEK TARİFİ

    Malzemeler

    Keki için;

    5 adet yumurta

    1 su bardağı toz şeker

    1 su bardağı süt

    Yarım su bardağı sıvı yağ

    1 paket kabartma tozu

    1 paket vanilya

    3 yemek kaşığı kakao

    2,5 su bardağı un

    3 yemek kaşığı nar tanesi

    Üzerine dökmek için;

    1 su bardağı nar suyu

    Sosu için;

    2 su bardağı süt

    2 yemek kaşığı şeker

    2 yemek kaşığı kakao

    2 yemek kaşığı sıvı yağ

    1 yemek kaşığı nişasta

    Süslemek için;

    Nar taneleri

    Narlı ıslak kek nasıl yapılır?

    Fırını 150 derecede ısıtmaya başlayın. Dikdörtgen borcamı yağlayıp, unlayın. Yumurtaları mikserde köpürene kadar çırpın.

    Şekeri ekleyip, şeker eriyene kadar tekrar çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip, düşük hızda çırpmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyin ve çırpın.

    Kek harcını borcama dökün ve üzerine nar tanelerini serpiştirin.

    150 derece ısınmış fırında, 30-35 dk pişirin. Pişince fırını kapatın.

    Fırından alır almaz, 1 su bardağı nar suyunu üzerinde gezdirin. Ilık fırının içine tekrar koyun.

    Kek içini çekerken sosu hazırlayın. Tüm sos malzemesini, ocakta kaynayana kadar pişirin. Keki karelere dilimleyin ve sıcak sosu üzerine dökün.

    En az 1-2 saat dinlendirip, üzerini nar taneleriyle süsleyerek servis edin. İsteğe göre ılık da servis edebilirsiniz.
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    NARLI CHEESCAKE TARİFİ

    Malzemeler

    Tabanı için;

    2 paket burçak bisküvi

    7 yemek kaşığı tereyağı

    İlk kat için;

    1 litre süt

    Tepeleme 3 yemek kaşığı nişasta

    1 su bardağı toz şeker

    3.5 yemek kaşığı tereyağı

    1 paket krem şanti

    Üst kısmı için;

    3 su bardağı su

    2 yemek kaşığı nişasta

    1 çay bardağı şeker

    1 tatlı kaşığı gıda boyası ya da  vişne suyu kullanabilirsiniz

    1 büyük kase nar

    Narlı cheescake nasıl yapılı?

    Tabanı için bisküviler rondodan geçirin, un haline getirin, tereyağını eritin un haline gelen bisküvilere dökün ve iyice karıştırın.

    Kelepçeli kek kalıbının alt kısmına bir bardak yardımıyla basın. Daha sonra bir tencereye süt, nişasta, şeker konur ve kaynayana kadar karıştırın. Piştikten sonra şeker ve tereyağı ilave edin.

    Eriyene kadar karıştırın ve ocaktan alın ılıdıktan sonra toz krem şanti ekleyin mikser yardımıyla çırpın ve taban kısmının üzerine dökün ve düzeltin. Daha sonra en üst kısmı için tencereye su ,nişasta ,şeker, gıda boyası koyun kaynayana kadar karıştırın.

    Piştikten ve ilk sıcağı gittikten sonra kalıba dökün ve en üst kısmına narlar dökün. Daha sonra 2 saat dolapta dinlendirin.
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    NAR REÇELİ TARİFİ

    Malzemeler

    2 dolu su bardağı ayıklanmış nar

    1.5 su bardağı şeker

    1.5 su bardağı su

    1 tutam limon tuzu

    Nar reçeli nasıl yapılır?

    Narı ayıklayın, şeker ve su tencereye alın, karıştırın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

    Kaynamaya başlayınca iyice karıştırın ve altını hafif kısıp ara ara kontrol ederek 20 dakika pişirin. Kıvamına bakın.

    1 fiske limon tuzu ekleyip karıştırın. 1 dolu tatlı kaşığı limon suyu da ekleyebilirsiniz. O şekilde 10 dakika daha kaynatıp altını kapatın.

    Suyunu fazla çekmesini beklemeyin durdukça reçellerin suyu koyulaşıyor. Tamamen soğuduktan sonra bir kavanoza aktarın. Yaza saklayacaksanız sıcakken kavanoza koyup vakumlama yapabilirsiniz
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    NARLI CHİA PUDİNGİ TARİFİ

    Malzemeler

    2 yemek kaşığı chia tohumu

    1 yemek kaşığı süzme yoğurt

    1 yemek kaşığı bal

    1 su bardağı süt

    Servisi için:

    3 yemek kaşığı nar tanesi

    Narlı chia pudingi nasıl yapılır?

    Bir kasede yoğurt ve balı karıştırın. Sütü ekleyerek pürüzsüz bir kıvama getirin.

    Sütlü karışımı pudingi servis edeceğiniz kavanoz veya cam kaseye alın, içine chia tohumu ekleyip karıştırın. Servis kabını üzerini kapak veya streç filmle kapatarak buzdolabına koyun.

    Chia tohumlarının topaklanmaması için bir saat sonra pudingi bir kez daha karıştırın. Kabın ağzını yine kapatarak üç saat kadar (ya da bir gece) buzdolabında saklayın.

    Pudingin, üzerine nar tanelerini ekleyerek servis yapın.
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    NARLI KREM BRÜLE TARİFİ

    Malzemeler

    1 adet nar

    4 yumurta sarısı

    1 çay kaşığı şekerli vanilin

    Yarım su bardağı toz şeker

    150 gram krema

    1 çay bardağı süt

    Narlı krem brüle nasıl yapılır?

    Narı açıp, tanelerini ayıklayın. Yumurta sarılarını şekerli vanilin ve şeker ile çırpın. Krema ve sütü de ekleyip karıştırın. 4 adet fırına dayanıklı, hacmindeki kalıplara nar tanelerini paylaştırın.

    Üzerlerini yumurtalı karışım ile doldurun. Kalıpları fırına koyun ve 100° C ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirin.

    Soğumaya bırakın ve sonra 4 saat buzdolabında bekletin. Soğumuş kremaların üzerine kalan şekeri eşit şekilde yayın. Kalıpları içinde soğuk su olan bir tepsiye yerleştirin önceden ısıtılmış ızgarada şekerler kahverengi oluncaya kadar tutun. Sıcak servis yapın.
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    NARLI KURABİYE TARİFİ

    Malzemeler:

    8.5 yemek kaşığı tereyağı

    2 çay bardağı şeker

    1 adet yumurta

    2 su bardağı un

    1 çay kaşığı kabartma tozu

    1 paket vanilya

    1 çay bardağı nar

    1 çay bardağı damla çikolata

    Narlı kurabiye nasıl yapılır?

    Tereyağı, şeker ve yumurtayı güzelce yoğurun.

    Vanilya, kabartma tozu ve un ekleyerek karıştırın. Un miktarı yeterlidir. Biraz ele yapışan bir hamur olacak.

    Son olarak nar ve damla çikolata da ekleyerek, şeker kaşıkları yardımıyla tepsiye dizin. 180 derecede, 15 dakika yeterli olacaktır.
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    NARLI LOKUM TARİFİ

    Malzemeler

    2 adet nar (suyu sıkılıp 2 su bardağı nar suyu elde edilecek)

    5 yemek kaşığı nişasta

    1 çay bardağı toz şeker

    1 tatlı kaşığı margarin

    1 paket vanilya

    Üzerine;

    1 su bardağı hindistan cevizi

    Narlı lokum nasıl yapılır?

    Narlar tanelerine ayırın. Blender ile güzelce ezilerek suyu çıkarın.

    Çekirdekleri bir süzgeç yardımıyla süzün.

    Nar suyunu tencereye alıp üzerine nişasta ve toz şeker ilave edin.

    Ocağa alıp kaynatıp koyulaşana kadar pişirin.

    Kaynadıktan sonra ocaktan alıp 1 tatlı kaşığı margarin ekleyip karıştırın. 1 paket vanilyayı da ekleyip tekrar karıştırın.

    Küçük bir borcam su ile ıslatın, fazla suyu süzdürün. Islak borcama sıcak tatlıyı boşaltın. Üzerini düzeltin ve biraz ılıtıp üzeri streç film ile kapatın.

    2-3 saat veya 1 gece buz dolabında dinlendirip iyice soğuyan tatlıyı ters çevrilerek borcamdan çıkartın.

    Küçük küçük kareler olacak şekilde dilimleyin ve dilimleri hindistan cevizine bulayıp servis tabağına alın.
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    NARLI PANNA COTTA TARİFİ

    Malzemeler

    1,5 su bardağı krema

    Yarım su bardağı süt

    4 yemek kaşığı şeker

    Yarım adet çubuk vanilya

    2 yaprak jelatin

    1 adet nar

    1 yemek kaşığı şeker

    Narlı panna cotta nasıl yapılır?

    Jelatin yapraklarını soğuk suda bekletin. Vanilyayı ortadan ikiye bölün ve bıçağın tersiyle tüm taneleri sıyırın.

    Krema, süt ve şekeri bir sos tenceresine alın. Vanilya tanelerini süt ve kremayla karıştırın. Ocakta hafif kaynatın.

    Jelatinin suyunu sadece 1 tatlı kaşığı kalacak şekilde süzün. 1 tatlı kaşığı suyla hafif ısıtın ve jelatini eritin. Erimiş jelatini ocakta bir taşım kaynayan krema ve sütlü karışıma yedirin.

    Kalıplara doldurun ve oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabında 7-8 saat dinlendirin.

    Narı ortadan ikiye kesin ve ayıklayın. Fazla suyunu süzün ve şekerle hafifçe çektirerek pişirin.

    Dinlenen panna cotta kaplarını sıcak suya batırıp kolayca çıkması için servis yapacağınız tabağa ters çevirin. Hazırladığınız nar sosla süsleyerek servis edin. İşte bu kadar, afiyetler olsun!
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    NARLI RULO PASTA TARİFİ

    Malzemeler

    Rulo pastası için:

    3 adet yumurta

    1 su bardağı şeker

    1 paket vanilya

    Yarım paket kabartma tozu

    1 su bardağı un

    Narlı peltesi için:

    1 su bardağı nar suyu

    Yarım su bardağı su

    Yarım su bardağı şeker

    1 yemek kaşığı nişasta

    Pastanın kreması için:

    2 su bardağı süt

    1.5 yemek kaşığı nişasta

    1 paket vanilya

    Narlı rulo pasta nasıl yapılır?

    3 yumurta ve şeker mikserde köpürünceye  kadar çırpın. Sırayla unu vanilyası kabartma tozu ilave edin.

    Kare fırın tepsisine yağlı pişirme kağıdını serip harcı  tepsi seklinde incecik yayıp fırına verin. Piştikten sonra ılıyınca yağlı kağıt ile birlikte rulo seklinde sarıp biraz dinlendirin.

    Krema ve pelteyi hazırlayın. .Pişen krema ve pelte ılıyınca ruloyu artık açıp  kremayı  üzerine döküp isterseniz içine nar taneleri de koyabilirsiniz. Pastaya rulo şeklinde sarıp üzerine de peltesini döküp narlarla süsleyip. Servis yapın. Afiyet olsun.
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    NARLI BULGUR PİLAVI TARİFİ

    Malzemeler

    1 su bardağı pilavlık bulgur

    2 çay bardağı tel şehriye

    Yarım su bardağı nohut

    1 adet kuru soğan

    3 çorba kaşığı zeytinyağı

    2 çorba kaşığı tereyağı

    1 çay bardağı badem içi

    1'er çay kaşığı tuz, karabiber

    Üzerine:

    Yarım adet nar

    Narlı bulgur pilavı nasıl yapılır?

    Nohudu bir gece evvelden ıslatın, ertesi gün 4 su bardağı su ile haşlayın. Pilav tencerenizde küp doğranmış kuru soğanı, zeytinyağı ve tereyağı karışımında şeffaflaşana kadar kavurun.

    Tel şehriye ve bademi ekleyin, altın rengini alıncaya kadar kavurun. Bulguru ilave edip 6 – 7 dakika kavurmaya devam edin.

    Üzerini İki parmak geçinceye kadar su ve nohutlarını koyup kısık ateşte, suyunu çekene kadar pişirin.

    Baharat ve nar serperek servis yapın.
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    NARLI KISIR TARİFİ

    Malzemeler

    2 su bardağı ince bulgur

    1,5 su bardağı ılık su

    2 yemek kaşığı biber salçası

    2 yemek kaşığı domates salçası

    1 yemek kaşığı kuru fesleğen

    4 yemek kaşığı nar ekşisi

    1 su bardağından bir parmak eksik zeytinyağı

    1 demet maydanoz

    10 adet taze soğan

    Yarım demet nane(kıyılmış)

    1 çay kaşığı tuz

    Yarım adet ayıklanmış nar
  • Şifa deposu nar ile görsel şölen! Sofralarınızı şenlendirecek 15 narlı tarif

    Narlı kısır nasıl yapılır?

    Geniş bir tepsi içine bulgur, biber salçası ve domates salçasını ekleyin. Sıcak suyu da üzerine gezdirerek ekleyip elle karıştırın. Kuru fesleğeni de katın.

    Tepsinin üzerini bir kapak ile kapatıp dinlendirelim. Dinlenmiş ve sıcak suda yumuşamış bulguru elinizle karıştırarak, yoğurun.

    Nar ekşisini katıp yoğurmaya devam edin ve tuzu ilave edin. Dilerseniz daha farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Yeşillikleri de katıp tekrar karıştırın.

    Son olarak da narları serpin ve servis tabağına alın. Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.