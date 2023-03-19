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Hafta sonu kahvaltısı için yağ çekmeyen 10 dakikada hazırlanan muhteşem lezzet: Puf puf kabaran pişi tarifinin püf noktası!

Hafta sonu kahvaltılarınız için herkesin bayılarak yediği pişiye kim hayır der ki? Geleneksel lezzetlerimizden pişi ile hafta sonu sofralarınızı şenliğe çevirebilirsiniz. Muhteşem lezzetiyle severek tüketilen pişinin en önemli noktası ise yağ çekmemesi ve puf puf kabaran bir hamur olmasıdır. Hafta sonu için ziyafet çekmek isteyenler için yağ çekmeyen pişinin püf noktaları…

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  • Hafta sonu kahvaltısı için yağ çekmeyen 10 dakikada hazırlanan muhteşem lezzet: Puf puf kabaran pişi tarifinin püf noktası!

    Sabah kahvaltılarında çayın yanına harika bir alternatif olacak pişi mükemmel bir sofranın baş rolü olabilir. Herkesin bayılarak yediği pişiyi yapmak ise bazen hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Hamur olması ve bol yağda kızarması nedeniyle yapım ve pişirme aşaması oldukça riskli. Ancak pişiyi tam kıvamında yapmanın bazı püf noktaları bulunuyor. Eğer bu püf noktalarına dikkat edilirse harika bir kahvaltı geçirmeye şimdiden hazır olun. Peki, yağ çekmeyen çıtır çıtır pişi nasıl yapılır? İşte puf puf kabaran tam kıvamında pişi tarifi ve püf noktaları
  • Hafta sonu kahvaltısı için yağ çekmeyen 10 dakikada hazırlanan muhteşem lezzet: Puf puf kabaran pişi tarifinin püf noktası!

    YAĞ ÇEKMEYEN PİŞİ TARİFİ

    1. Tarif;

    Malzemeler

    2 su bardağı ılık su

    1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)

    1 tatlı kaşığı şeker

    2 tatlı kaşığı tuz

    3 tatlı kaşığı sirke

    5 su bardağı un (unun marka ve kalitesine göre miktar değişiklik gösterebilir, hafif ele yapışan bir hamur elde edilmelidir)
  • Hafta sonu kahvaltısı için yağ çekmeyen 10 dakikada hazırlanan muhteşem lezzet: Puf puf kabaran pişi tarifinin püf noktası!

    Yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır?

    Öncelikle 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker, bir paket kuru maya derin bir kabın içine alınır ve iyice karıştırılır. Bir iki dakika karıştırıldıktan sonra karışım biraz köpürmüş olacaktır. Ardından un yavaş yavaş elenerek karışımın içine eklenir.

    Sonrasında içerisine 2 tatlı kaşığı tuz eklenir. Daha sonrasında ise bu karışıma 3 tatlı kaşığı sirke eklenir. Daha sonra hamur yoğurulur ve 20 dakika mayalanmaya bırakılır.

    20 dakika hamurun mayalanması için yeterlidir. Daha sonra mayalanan hamur tezgaha alınır ve biraz yoğurulur. Ardından hamur, büyük bir beze haline getirilir. Daha sonra oklava veya merdane yardımı ile açılır. Açılan hamur dilimlenir ve kısık ateşte kızartılır. En çok tercih edilen pişi tarifi bu olsa da 2. tarifi daha pratik ve kısa zamanlıdır.
  • Hafta sonu kahvaltısı için yağ çekmeyen 10 dakikada hazırlanan muhteşem lezzet: Puf puf kabaran pişi tarifinin püf noktası!

    2. tarif için malzemeler;

    1 su bardağı süt

    1 tatlı kaşığın tuz

    1 paket kabartma tozu

    2 yemek kaşığı sıvıyağ

    Un

     
  • Hafta sonu kahvaltısı için yağ çekmeyen 10 dakikada hazırlanan muhteşem lezzet: Puf puf kabaran pişi tarifinin püf noktası!

    Yapılışı:

    Bu malzemeler derin bir kaba eklenir ve karıştırılır. Ardından hamur bir miktar tezgahın üzerinde de yoğurulur. Daha sonrasında açılan hamur dilimlenir ve kızartılır. Bu tarifte hamurun bekletilmesine gerek yoktur ve hazırlanışı oldukça kısa sürer. Hamur orta kalınlıkta açıldığından anında kabarıp pişecektir. Afiyet olsun.
  • Hafta sonu kahvaltısı için yağ çekmeyen 10 dakikada hazırlanan muhteşem lezzet: Puf puf kabaran pişi tarifinin püf noktası!

    PİŞİNİN YAĞ ÇEKMEMESİ İÇİN PÜF NOKTASI

    Hamurunuzun pişerken yağ çekmemesi için henüz hamuru hazırlarken içerisine mutlaka sirke eklemelisiniz. İlave edeceğiniz sirke, hamurunuzun daha puf puf kabarmasını sağlayacak ve yağ çekmesini de önleyecektir. Kullanacağınız sirke elma sirkesi olmalıdır.

     
  • Hafta sonu kahvaltısı için yağ çekmeyen 10 dakikada hazırlanan muhteşem lezzet: Puf puf kabaran pişi tarifinin püf noktası!

    PİŞİ YAĞ ÇEKMEDEN NASIL KIZARTILIR?

    Karbonatlı pişi tarifi

    Harika bir pişi yapmak istiyorsanız işin sırrı tam kıvamında bir hamurda gizli. Hazırladığınız pişi hamurunun çok katı olmaması gerekiyor. Bildiğiniz hamurlardan daha yumuşacık bir kıvamda olması ve mayalanması şart.

    Mayalı pişi hamurları mayasız pişi hamurlarına göre daha az yağ çekiyor. Klasik bir pişi tarifinde hamurun mayalanma süresi de oldukça mühim. Oda sıcaklığında hamur en az iki katına çıkana kadar mayalandırmaya özen gösterin ve hamurun içerisine mutlaka soda koyun. İlave ettiğiniz soda, hamurun daha az yağ çekmesinde etkili. Sodalı pişilerin lezzeti de gerçekten şahane oluyor!

    Mayalandırma yaptıktan sonra işin en önemli sırrı şekil vermede saklı. Hamurunuzu ne kadar kalın açarsanız o kadar puf puf ve çıtır çıtır olmayacaktır. Pişerken dilediğiniz kıvamda olmayacak ve fazlaca yağ çekecektir. Bu nedenle 2-3 cm kalınlığında bir hamur açmanızı öneririz. Daha ince olduğu takdirde de kabarmama gibi durumlar söz konusu olabilir. Şekil vermek için bardaktan destek alabilirsiniz.
  • Hafta sonu kahvaltısı için yağ çekmeyen 10 dakikada hazırlanan muhteşem lezzet: Puf puf kabaran pişi tarifinin püf noktası!

    Şekillendirdiğiniz pişileri çok kızgın yağda pişirmeye özen gösterin. Pişiler zaten çok hızlı bir şekilde pişirilmesi gereken yiyecekler. Hamuru ne kadar yağın içerisinde bırakırsanız o kadar yağ çekecektir. Bunu engellemek için çok kızgın bir yağın içerisinde kısa bir sürede ve orta ateşte pişirmenizi öneririz.

    Hızla kabaran ve şişen pişilerinizi yağın içinde çok fazla pişirmemeye özen gösterin. Ardından kevgir yardımıyla yağını süzdüre süzdüre bir kağıt havlunun üzerine alın. Aman diyelim pişileri birbirlerinin üzerine koymayın. Aralarında boşluk kalsın ki fazla yağları birbirlerine değil kağıda geçsin.

    Fazla yağını kağıda bırakan pişiler servise hazır! Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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