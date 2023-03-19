PİŞİ YAĞ ÇEKMEDEN NASIL KIZARTILIR?

Karbonatlı pişi tarifi

Harika bir pişi yapmak istiyorsanız işin sırrı tam kıvamında bir hamurda gizli. Hazırladığınız pişi hamurunun çok katı olmaması gerekiyor. Bildiğiniz hamurlardan daha yumuşacık bir kıvamda olması ve mayalanması şart.

Mayalı pişi hamurları mayasız pişi hamurlarına göre daha az yağ çekiyor. Klasik bir pişi tarifinde hamurun mayalanma süresi de oldukça mühim. Oda sıcaklığında hamur en az iki katına çıkana kadar mayalandırmaya özen gösterin ve hamurun içerisine mutlaka soda koyun. İlave ettiğiniz soda, hamurun daha az yağ çekmesinde etkili. Sodalı pişilerin lezzeti de gerçekten şahane oluyor!

Mayalandırma yaptıktan sonra işin en önemli sırrı şekil vermede saklı. Hamurunuzu ne kadar kalın açarsanız o kadar puf puf ve çıtır çıtır olmayacaktır. Pişerken dilediğiniz kıvamda olmayacak ve fazlaca yağ çekecektir. Bu nedenle 2-3 cm kalınlığında bir hamur açmanızı öneririz. Daha ince olduğu takdirde de kabarmama gibi durumlar söz konusu olabilir. Şekil vermek için bardaktan destek alabilirsiniz.