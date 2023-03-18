Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kebap tutkunları için evde muhteşem lezzet! Kokusuz, dumansız ve pratik ızgara tadında çöp şiş tarifi

Tam bir kebap tutkunuyum diyorsanız artık kebapçılara tonla para dökmeye son verecek tarifle karşınızdayız. Üstelik çok daha fazla etle evinizde muhteşem bir lezzet şöleni yaşayabilirsiniz. Et sevenlerin vazgeçilmezi olan kebap çeşitlerini evde kolay bir şekilde yapmak mümkün. Türk mutfağının vazgeçilmezi, restoranların bir numarası çöp şiş tarifini en sağlıklı ve kolay bir şekilde evinizde rahatça yapın dışarıda fazla para ödemekten kurtulun. İşte mangal tadında çöp şiş tarifi…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kebap tutkunları için evde muhteşem lezzet! Kokusuz, dumansız ve pratik ızgara tadında çöp şiş tarifi

    Kebapçılarda bayılarak yediğiniz çöp şişi evde kendiniz yapmayı denediniz mi? Denemediyseniz bu tarifi mutlaka menünüze eklemelisiniz. Malum hayat pahalılığı yüzünden dışarıda et yemek neredeyse imkansız haline geldi. Siz de dışarıda fazla para ödemek yerine evde hem daha sağlıklı hem de daha uygun fiyata gelecek çöp şiş tarifiyle tam bir şölen oluşturun. İşte yapımı kolay lezzeti damak çatlatan, tadı damaklarda kalacak çöp şiş tarifi
  • Kebap tutkunları için evde muhteşem lezzet! Kokusuz, dumansız ve pratik ızgara tadında çöp şiş tarifi

    EVDE ÇÖP ŞİŞ TARİFİ

    Malzemeleri:

    200 gram bonfile

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı kekik

    Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

    Yarım çay kaşığı karabiber

    Yarım çay kaşığı kimyon
  • Kebap tutkunları için evde muhteşem lezzet! Kokusuz, dumansız ve pratik ızgara tadında çöp şiş tarifi

    EVDE ÇÖP ŞİŞ NASIL YAPILIR?

    200 gram bonfilenizi alarak bir bıçak yardımıyla kuşbaşı denilen şekilde doğrayın.

    Bir kaba zeytinyağı ve diğer tüm baharatları ekleyin ve karıştırın.

    Ardından kuşbaşı olarak doğradığınız etleri kabın içerisine alın ve bu karışımla etlerinizi iyice harmanlayın.

    Daha sonra etlerinizi aralarında boşluk kalmayacak şekilde şişin yarısına kadar dizin.

    Çöp şişlerinizi, önceden ısıtılmış döküm ya da ızgara tavanıza alın ve her tarafı eşit olacak şekilde pişirin.

    Piştikten sonra servis edin.

    Afiyet olsun.
  • Kebap tutkunları için evde muhteşem lezzet! Kokusuz, dumansız ve pratik ızgara tadında çöp şiş tarifi

    Pişirme önerisi

    Orijinal çöp şiş tadını yakalamak istiyorsanız, çöp şişlerinize kuyruk yağı ekleyerek pişirebilirsiniz.
  • Kebap tutkunları için evde muhteşem lezzet! Kokusuz, dumansız ve pratik ızgara tadında çöp şiş tarifi

    Püf noktaları nelerdir?

    Etinizin tabiri caizse lokum gibi olmasını istiyorsanız, önceden marine etmeniz gerekmektedir.

    Derin bir kaba alacağınız 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ve istediğiniz baharatları ekleyerek etinizi bu sosa bulayın ve daha sonra dinlenmesi üzerine 3 saat kadar buzdolabına kaldırın.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.