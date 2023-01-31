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Farklı lezzetler arayanların tadına doyamayacağı enfes tavuk ciğeri tarifi! Pratik yapımıyla şipşak hazır

Akşam işten gelenler için harika bir alternatif olan tavuk ciğeri ile lezzetli bir yemek yemek mümkün. Kolay yapımının yanı sıra harika bir lezzeti olan tavuk ciğerinin farklı tadıyla güzel bir ziyafet çekebilirsiniz. Piyazlık doğranmış kuru soğanlar, kırmızı dolmalık biber, maydanoz gibi malzemelerle hazırlan tavuk ciğerinin yanına tereyağlı pirinç pilavı da yaptınız mı akşam sofrası hazır! İşte tavuk ciğeri tarifi...

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  • Farklı lezzetler arayanların tadına doyamayacağı enfes tavuk ciğeri tarifi: Tavuk ciğeri nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Hem ekonomik hem leziz bir tarif olan tavuk ciğeri deneyenlerden tam not alıyor. Tavuk ciğeri çorba, salata, tereyağlı pilav ile servis edildiğinde ortaya nefis bir yemek menüsü çıkıyor. İşte tavuk ciğeri tarifi ve malzemeleri...
  • Farklı lezzetler arayanların tadına doyamayacağı enfes tavuk ciğeri tarifi: Tavuk ciğeri nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    TAVUK CİĞERİ TARİFİ

    Malzemeler

    500-600 gram tavuk ciğeri

    2 adet kuru soğan

    4 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 tatlı kaşığı domates salçası

    1 adet dolmalık biber (kırmızı)

    Yarım demet maydanoz

    Tuz

    Karabiber

    Kimyon

    Pul biber
  • Farklı lezzetler arayanların tadına doyamayacağı enfes tavuk ciğeri tarifi: Tavuk ciğeri nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Tavuk ciğeri nasıl yapılır?

    Tavuk ciğerlerinin fazla yağlı kısımlarını bıçak yardımıyla temizleyin.

    Tavuk ciğerlerini soğuk su dolu kap içerisinde 10 dakika bekletin ve ardından suyunu süzün.

    Ciğerlerin üzerini kurulayın ve ortalarından iki parçaya bölün.

    Kuru soğanların kabuklarını soyup piyazlık şekilde doğrayın.

    Sonra kırmızı biberin çekirdeklerini çıkartıp ve ay şeklinde ince ince doğrayın.

    Maydanoz yapraklarını ince ince doğrayın.

    Geniş bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve kızdırın.

    Tavanın içine soğanı ekleyin ve renk alana kadar kavurun.

    Ardından kırmızı biberleri de ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.

    Küçük parçalara ayrılmış tavuk ciğerleri de tavaya ilave edin ve kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin.

    Ciğerlerin pişmesine yakın üzerine salça ve baharat ilave edin ve pişirmeye 5 dakika daha devam edin.

    En son, tavuk ciğerleri servis tabağına alın ve ince kıyılmış maydanoz ile süsleyin.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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