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Folat ve potasyum içeriği: 1 orta boy mandalina 14 mikrogram folat içerir, vücutta birçok önemli fonksiyon için gerekli bir B grubu vitaminidir. Vücutta DNA ve RNA inşa ederek yeni hücrelerin oluşumu ve sağlıklı devamlılığını destekler, bu bağlamda hızlı büyümenin görüldüğü gebelik ve bebeklik döneminde elzem bir vitamindir. Yeterli folat alımı kansere yol açabilecek DNA değişikliklerini de önlemektedir.