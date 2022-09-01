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Mandela'nın torunundan Meghan Markle'a tepki: Sen sadece beyaz bir prensle evlendin

Prens Harry ile evlenen Meghan Markle’ın, evliliğini Nelson Mandela’nın özgürlük mücadelesine benzetmesi tepkiye yol açtı. Mandela’nın torunu "350 yıllık sömürgeciliğin yenilgiye uğratılmasıyla senin evliliğin aynı şey olamaz. Sen sadece beyaz bir prensle evlendin" dedi.

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  • Mandela'nın torunundan Meghan Markle'a tepki: Sen sadece beyaz bir prensle evlendin

    ABD'nin önde gelen dergilerinden The Cut'ın kapağında yer alan Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde dergiye özel açıklamalarda bulundu.

    Markle röportajında İngiltere'de eşi Harry ile birlikte, "sadece var olmakla Kraliyet Ailesi'nin hiyerarşi dinamiğini altüst ettiklerini" hissettiğini söyledi.
  • Mandela'nın torunundan Meghan Markle'a tepki: Sen sadece beyaz bir prensle evlendin

    Unvanlarını bıraktıktan sonra yine kraliyet üyesi olarak çalışmaya devam etmeyi planladıkları ancak Kraliçe tarafından kabul edilmediği söylenirken konuya ilişkin Markle "Ailenin diğer birkaç üyesi tam olarak aynı şeyi yapsa da, her nedense, bunu bizim yapmamıza izin verilmedi" açıklamasında bulunmuştu.
  • Mandela'nın torunundan Meghan Markle'a tepki: Sen sadece beyaz bir prensle evlendin

    Markle röportajında ayrıca Prens Harry ile evlenmesinin Güney Afrika'da Mandela'nın hapishaneden serbest bırakılması kadar büyük bir coşku yarattığını söylemişti.
  • Mandela'nın torunundan Meghan Markle'a tepki: Sen sadece beyaz bir prensle evlendin

    Markle, 2019'da Aslan Kral (Lion King) filminin Londra'daki galası sırasında film ekibinden Güney Afrikalı bir kişinin kendisine "Şunu bilmeni isterim ki sen evlendiğinde, bizim ülkemizde sokaklar Mandela hapisten çıktığındaki kadar coşkuluydu" dediğini anlatmıştı.
  • Mandela'nın torunundan Meghan Markle'a tepki: Sen sadece beyaz bir prensle evlendin

    Markle'ın anlattığı bu hikaye özellikle Güney Afrika'da tepkiye yol açtı. 

    Özgürlük mücadelesi ile tanınanan Güney Afrikalı Anti Apartheid aktivist ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile “Mandla” Mandela da tepki gösterenler arasında yer aldı.
  • Mandela'nın torunundan Meghan Markle'a tepki: Sen sadece beyaz bir prensle evlendin

    Zwelivelile “Mandla” Mandela dedesinin 27 yıllık hapis hayatı ve verdiği özgürlük mücadelesinin bir evlilikle aynı olamayacağını belirtti. 

     
  • Mandela'nın torunundan Meghan Markle'a tepki: Sen sadece beyaz bir prensle evlendin

    Torun Mandela açıklamasında "Madiba'nın serbest kalmasının ardından yapılan kutlamalar 350 yıllık sömürgeciliğin ve 60 yıllık apartheid rejimin yenilgiye uğratılmasının sonucuydu. Beyaz prensle bir evlilikle aynı görülemez. Her gün Mandela olmak isteyen, kendisini onunla kıyaslayan insanlar ortaya çıkıyor. Ama insanlar kendini Mandela ile kıyaslamadan önce yaptığı işlere bakmalı ve onun yolundan gitmeli" ifadelerini kullandı.
  • Mandela'nın torunundan Meghan Markle'a tepki: Sen sadece beyaz bir prensle evlendin

    2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrılmalarından bu yana Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, İngiltere'ye yalnızca Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı onuruna kutlanan Plantinyum Jübilesi için dönmüştü. Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra ABD'li televizyoncu Oprah'ın programına katılan çift, saraya yönelik suçlamalarda bulunmuş ve aile ile ilişkilerin kopma noktasına geldiği iddia edilmişti.
  • Mandela'nın torunundan Meghan Markle'a tepki: Sen sadece beyaz bir prensle evlendin

    Çift, Kraliçe II. Elizabeth'e saygı duyduklarını ve onunla spesifik olarak bir gerilim yaşanmadığını söylemiş sorunların asıl kaynağının Prens Charles ve Prens William olduğu ima edilmişti.
  • Mandela'nın torunundan Meghan Markle'a tepki: Sen sadece beyaz bir prensle evlendin

    Meghan Markle ve Prens Harry çocukları ile birlikte ABD'deki yaşamlarına uyum sağlarken Archewell adını verdikleri kar amacı gütmeyen vakıflarını kursa da pandemi nedeniyle istedikleri planları gerçekleştirememişti.

    Son olarak Prens Harry, konuşmacı olarak katıldığı BM'de yarısı boş koltuklara hitap edince bu durum, "Kraliyetten ayrıldıktan sonra Meghan ve Harry beklediği çıkışı yapamadı" olarak yorumlanmıştı.
  • Mandela'nın torunundan Meghan Markle'a tepki: Sen sadece beyaz bir prensle evlendin

    Beklediği çıkışı yapamadığı iddia edilen çift ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atılmış ve Kraliçe II. Elizabeth'in kendilerine tatillerine katılmaları için bir davetiye göndermesinden sonra çiftin yeniden Birleşik Krallık'a dönebileceği öne sürülmüştü.

    Bu konuya ilişkin resmi açıklama ise geçtiğimiz gün gelmiş ve çiftin sözcüsü "Prens Harry ve Meghan, Sussex Dükü ve Düşesi, Eylül ayı başlarında Birleşik Krallık'ta gönüllerine yakın birkaç hayır kurumunu ziyaret edecek olmaktan mutluluk duyuyor" demişti. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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