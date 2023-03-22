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İnanılmaz görüntü! Mangalcılar bin 600 yıllık surları kararttı

İstanbul'da inanılmaz bir görüntü ortaya çıtkı. Zeytinburnu'nda bulunan bin 600 yıllık tarihi surlar mangalcılar yüzünden karardı

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DHA

  • Bir süre önce restore edilen tarihi kara surlarının Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde bulunan bir çok bölümü, hafta sonu yapılan mangallar ve madde bağımlılarının yaktığı ateş nedeniyle siyaha büründü.
  • Mangalcılar tarihi surları kararttı!

    DHA'da yer alan habere göre çevre sakinlerinden Kemal Bingüler, "Belediye ekiplerini görüyoruz, motosikletli ekipler burayı kontrol etmek için geliyor. Mümkün olduğunca gezip bu tip olaylarda ceza yazıyorlar ama kaçak yollarla hala mangal yakanlar, çevreyi kirletenler var" dedi.
  • Mangalcılar tarihi surları kararttı!

    Tarihi kara surlarının, Zübeyde Hanım büstünün de içerisinde yer aldığı Kennedy Caddesi'ndeki park ve yeşil alanlarda piknik yapmak için gelenler ile uyuşturucu madde kullananların mangal ve ateş yakarak surlara zarar verdi.
  • Mangalcılar tarihi surları kararttı!

    Çevresinde yakılmış atıkların da bulunduğu dikkat çeken 1600 yıllık surların, sahile paralel kısımlarında duman isleri oluştuğu dikkat çekti. Yoldan geçen bir sürücü ateş yakan kişileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, surların yakınına park edilen bir aracın yanındaki birkaç kişinin ateş yaktığı görülüyor.

     
  • Mangalcılar tarihi surları kararttı!

    "PİKNİKÇİLER VE TİNERCİLER SURLARA ZARAR VERİYOR"

    Çevre sakinlerinden Kemal Bingüler, "Burada mangal ya da ateş yaktıklarında insan sağlığına da zarar veriyorlar. Duman altında oturmak durumunda kalıyorsunuz tabii rahatsız oluyorsunuz. Surların dibinde genelde tinerciler ateş yakıyor, surları simsiyah yapıp zarar veriyorlar. İnsanlar bazen çöplerini de buralarda bırakıp gidiyor. Belediye ekiplerini görüyoruz, motosikletli ekipler burayı kontrol etmek için geliyor. Mümkün olduğunca gezip bu tip olaylarda ceza yazıyorlar ama kaçak yollarla hala mangal yakanlar, çevreyi kirletenler var. Burası bizim tarihi eserimiz, kaçak olarak ateş yakanları, çöp atanları bizler de elimizden geldiğince uyarıp, şikayet etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Mangalcılar tarihi surları kararttı!

 

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