İspanya'nın Barcelona kentinden 1984 yılında kurulan ve Punto FA S.L. olarak da bilinen Mango, giyim sektörünün önemli markaları arasında yer alıyor. Uzun yıllardır Türkiye'de de hizmet veren Mango ürünleri, özellikle moda tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Peki Mango mağazalarının mesai saatleri nasıl? İşte ayrıntılar...

MANGO MESAİ SAATLERİ

Mango mağazaları, AVM içi ve AVM dışı olarak ikiye ayrılıyor. Mango şubelerinin AVM'de olanları, sabah 10.00 ile akşam saat 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Mağazalarda öğle molası bulunmuyor.

Mango'nun AVM dışında yer alan şubeleri de mesaiye saat 10.00 başlıyor. Öğle molasının verilmediği mağazalarda mesai akşam saat 22.00'ye kadar devam ediyor.

Mango; hafta sonu, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda da müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

MANGO ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mango Türkiye Genel Müdürlüğü Katip Çelebi Mah. Hasnun Galip Sokak No:12 Kat:6 Beyoğlu-İstabul adresinde bulunmaktadır.

Mango müşteri hizmetlerine 0850 211 64 70 numaralı telefonu tuşlayarak erişebilirsiniz. Mango müşteri hizmetleri, yalnızca hafta içi Pazartesi-Cuma saat 08.00-18.00 saatleri arası hizmet vermektedir.