Harçlık platformu Manibux, Avrupa’da faaliyet gösteren Pytch Ventures’tan yatırım aldı. 2 milyon dolar değerleme ile yatırım alan Manibux yönetim kurulunda Pytch Ventures’u temsilen yer alacak olan Pierre Thiercelin'in, özellikle yurt dışından yeni yatırım bulunması ve Manibux’ın yurt dışında da faaliyete geçmesi gibi konularda stratejik destek vereceği öğrenildi.

İki yıl önce ilk yatırımını Mustafa Sandal, Ayla Cönger, Burak Günsev, Barış Cönger ve Ayberk Kuday gibi melek yatırımcılardan alan Manibux, geçen sene özellikle B2B alanında okullarla yaptığı anlaşmalarla 2019 yılının ilk 6 ayında kullanıcı sayısını 5 kat, harçlık yükleme hacmini 10 kat ve kullanıcı tabanlı gelirlerini de 16 kat artırdı.

Canan Akmanoğlu Bayrak tarafından kurulan girişim, yaklaşık 30 bin ailenin çocuklarına harçlık göndermesini sağlarken aynı zamanda çocukların finansal okur-yazarlık konularında kendilerini geliştirmelerini destekleyen çözümler sunuyor.

Okullarla yaptığı iş birlikleri ile öğrencilerin okul içinde ve dışında nakitsiz bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlayan Manibux, aynı zamanda sunduğu kartların okullarda giriş çıkış kontrolü ve okul kimlik kartı olarak kullanılmasını da imkan tanıyor.

Önümüzdeki aylarda bankalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde sanal kumbara gibi servisleri de hayata geçirmeyi planlayan girişimin, ailelerin ve çocukların tüm finansal iletişimini yönetecekleri, raporlar alacakları, oyunlaştırmalarla parayı yönetmeyi öğretecekleri bir platforma dönüşmüş olacağı açıklandı.