Manifest grubu, 6 Eylül'de İstanbul Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konserdeki sahne performansları nedeniyle tepki çekmişti. Grup hakkında, 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla haklarında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme; Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay ve Ayça Dalaklı’yı, “hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 3’er ay 22’şer gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklamasını geri bıraktı. Ayrıca, sanıklar hakkındaki “yurtdışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

"CİNSEL İLİŞKİYİ ÇAĞRIŞTIRACAK HAREKETLER"

Mahkeme gerekçesinde sanıkların her birinin katıldığı dans figürleriyle, şarkı söylerken iki şarkıcının birbirlerine temas edecek ve kucaklar şekilde cinsel ilişkiyi çağrıştıracak hareketler yaptıkları iddia edildi. Bu hareketlerin teşhircilik yapmak suretiyle hayasızca hareketler suçunu oluşturduğu anlatıldı.