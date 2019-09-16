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HaberlerGündemManisa Alaşehir'deki trafik kazasında 10 kişi yaralanadı

Manisa Alaşehir'deki trafik kazasında 10 kişi yaralandı

DHA

Manisa Alaşehir'de yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

kaza

60 yaşındaki Ali Yavuz'un kullandığı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kim olduğu henüz belirlenemeyen  otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki yolculardan 7'si yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan minibüs şoförü Ali Yavuz, "Salihli'ye yolcu taşıyordum. Baklacı Mahallesi'nde karşı yönden gelen otomobil, önündeki araçlara makas atarak, aşırı hızla geliyordu. Benim aracımın yan tarafına çarptı. Aracımı uçurumdan kurtarmak için en güvenli yer olan tali yola kaçmak istedim. Ancak minibüs kontrolümden çıktığı için şarampole uçtum. Bu kadar kurtarabildim" dedi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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