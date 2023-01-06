Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 80-79 mağlup etti.

Müsabakanın ilk 5 dakikası takımların karşılıklı sayılarıyla çekişmeli geçti. 3 dakikada Anosike, Bruinsma ve Cruz'un etkili oyunuyla 13-0'lık seri yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 22-12 önde tamamladı.

İkinci periyot iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçti. 15. dakikayı 35-23 önde geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, kalan bölümde farkı koruyarak soyunma odasına 45-33 galip gitti.

Üçüncü çeyreğe Manisa Büyükşehir Belediyespor, hızlı başladı. Ev sahibi ekip, periyodun başında Tarrant ve Cruz ile bulduğu sayılarla farkı 19 sayıya kadar çıkardı: (51-33). Konuk ekip, Perez ve Morgan ile rakibine yanıt vermeye çalışsa da Manisa Büyükşehir Belediyespor, periyodu 61-43 önde bitirdi.

Son çeyrekte Perez ve Eddie ile etkili olan AYOS Konyaspor Basketbol, bitime 42 saniye kala farkı 1 sayıya kadar düşürdü (74-73). Konuk ekip, Perez'in son saniyede bulduğu 3 sayılık basketle müsabakadan 80-79 galip ayrıldı.