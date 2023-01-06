Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol STBL
ABONE OL

Manisa BŞB - AYOS Konyaspor: 79-80 (MAÇ SONUCU)

AYOS Konyaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında konuk olduğu Manisa Büyükşehir Belediyespor'u Alex Perez'in son saniye üçlüğüyle 80-79 mağlup etti.

Manisa BŞB - AYOS Konyaspor: 79-80 (MAÇ SONUCU)
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 80-79 mağlup etti.

Müsabakanın ilk 5 dakikası takımların karşılıklı sayılarıyla çekişmeli geçti. 3 dakikada Anosike, Bruinsma ve Cruz'un etkili oyunuyla 13-0'lık seri yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 22-12 önde tamamladı.

İkinci periyot iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçti. 15. dakikayı 35-23 önde geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, kalan bölümde farkı koruyarak soyunma odasına 45-33 galip gitti.

Üçüncü çeyreğe Manisa Büyükşehir Belediyespor, hızlı başladı. Ev sahibi ekip, periyodun başında Tarrant ve Cruz ile bulduğu sayılarla farkı 19 sayıya kadar çıkardı: (51-33). Konuk ekip, Perez ve Morgan ile rakibine yanıt vermeye çalışsa da Manisa Büyükşehir Belediyespor, periyodu 61-43 önde bitirdi.

Son çeyrekte Perez ve Eddie ile etkili olan AYOS Konyaspor Basketbol, bitime 42 saniye kala farkı 1 sayıya kadar düşürdü (74-73). Konuk ekip, Perez'in son saniyede bulduğu 3 sayılık basketle müsabakadan 80-79 galip ayrıldı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Tolga Edis

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tarrant 26, Cruz 15, Gani Erdi Gülaslan 2, Anosike 6, Bruinsma 9, Berkay Sinirlioğlu, Troy Selim Şav 4, Ogün Sevinç 3, Mustafa Baki Görür 7, Michalak 7

AYOS Konyaspor Basketbol: Perez 23, Badzim 4, Morgan 17, Mert Gizir 3, Eddie 13, Sinan Sağlam 9, Sulaimon 11, Murat Göktaş, Erkin Şenel, Cevher Özer

1. Periyot: 22-12

2. Periyot: 45-33

3. Periyot: 61-43

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ahmet Kandemir Kosova'nın Prishtina takımıyla anlaştı
BASKETBOL Ahmet Kandemir yeniden Kosova'da
THY EuroLeague Anadolu Efes Asvel basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? THY EuroLeague Anadolu Efes Asvel basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
BASKETBOL Anadolu Efes Asvel maçı ne zaman?
Alperen Şengün'ün "double-double" performansı Houston'a yetmedi
BASKETBOL Alperen Şengün'den 'double double'
Fenerbahçe Beko'da kötü gidişat sürüyor!
BASKETBOL Fenerbahçe Beko'da kötü gidişat sürüyor!
Anadolu Efes, eski oyuncusu Chris Singleton ile anlaştı
BASKETBOL Singleton yeniden Anadolu Efes'te
NBA'de Bulls, Nets'in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi
BASKETBOL Nets'in 12 maçlık serisi sona erdi
Zalgris Kaunas Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zalgris Kaunas Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta?
BASKETBOL Zalgris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
Galatasaray Çağdaş Faktoring
BASKETBOL Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda kazandı
Fenerbahçe Alagöz Holding evinde fark attı
BASKETBOL Fenerbahçe Alagöz Holding evinde fark attı
Benfica: 76 - Darüşşafaka: 89 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Darüşşafaka deplasmanda kazandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.