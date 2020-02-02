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SON DAKİKA: Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem! 2 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 14.36 itibariyle yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem, kısa süreli korku ve paniğe yol açtı. Vatandaşlar ""Kandilli Rasathanesi son dakika deprem" ve "AFAD son depremler" gibi kelimeleri araştırmaya başladı. İşte 2 Şubat 2020 en son meydana gelen depremler...

Manisa deprem

Son dakika haberine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada; "Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Akhisar ve büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. İşte 2 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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AFAD SON DAKİKA MANİSA DEPREMİ

Afad'tan Manisa depremine ilişkin yapılan açıklamada; "Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 2 ŞUBAT 2020

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.02.02 14:36:40 39.0828 27.8677 13.5 -.- 4.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
2020.02.02 14:22:22 38.4137 39.2280 11.3 -.- 2.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.02.02 13:54:19 38.9870 27.8840 3.7 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.02 13:50:35 40.1082 33.2715 5.2 -.- 2.4 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)
2020.02.02 13:44:59 39.1020 27.8347 12.1 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.02 13:44:02 38.3268 39.0558 5.0 -.- 2.0 -.- MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA)
2020.02.02 13:40:03 35.3382 27.8897 5.0 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ
2020.02.02 13:01:46 38.9810 27.8317 11.8 -.- 1.7 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
2020.02.02 12:59:01 39.0412 27.8590 3.0 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.02.02 12:38:36 39.0907 27.8252 8.7 -.- 2.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.02 12:33:14 38.2593 38.7768 5.2 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2020.02.02 12:24:53 39.0830 27.8248 5.4 -.- 2.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.02 12:18:51 39.1037 27.8353 9.3 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
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