Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 yaşındaki işçi, yüksek gerilim hattındaki akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Giriş: 11.04.2026 - 17:26
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 yaşındaki işçi, yüksek gerilim hattındaki akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Muhammet Arda Bağırgan, demir profillere kaynak yaptığı sırada, inşaat alanının üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İşçi, mesai arkadaşlarının ihbarıyla şantiyeye gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bağırgan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
