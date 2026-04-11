Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Temizlik görevlilerinin molada 'tahterevalli' eğlencesi

Bursa'da çocuk oyun parkını temizledikten sonra mola veren temizlik görevlileri, tahterevalliyle dakikalarca eğlenip, adeta çocukluklarına döndü. Mahallelinin çektiği cep telefonu görüntülerinde günün iş stresini çocuk gibi eğlenerek attıkları görülen işçilerden Enes Akbulut (33), "Mola saatinde canımız sıkıldı. Oturduk ve eğlendik. İşimizi severek yapıyoruz" dedi. (DHA)