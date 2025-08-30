Habertürk
        Manisa'da kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 03:22 Güncelleme: 30.08.2025 - 03:22
        Kula’dan Salihli yönüne giden S.T'nin (24) kullandığı kamyon, Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşağı'nda Abdülbaki Ö. (47) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Z.Ç. (39), G.N.B. (22), B.D. (26), D.K. (18), B.K. (22), M.C. (23), M.K. (18), İ.K. ve Yeter B. (42) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Yeter B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan B.D. ve M.C’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Araç sürücüleri polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

