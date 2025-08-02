Manisa'da otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada karı koca öldü, 1 kişi yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde Ali G. idaresindeki yolcu otobüsü, Uşak-İzmir kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Arif Öztürk'ün (58) kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Arif Öztürk, eşi Ayşe Öztürk (59) ve Ayşe K. (51) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arif ve Ayşe Öztürk çifti kurtarılamadı, Ayşe K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Çiftin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Otobüs şoförü Ali G. polis ekiplerince gözaltına alındı.