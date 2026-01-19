Manisa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKARAK ELEKTRİK DİĞERİNE ÇARPTI

İHA'nın haberine göre kaza, Salihli-Gölmarmara yolu İtfaiye Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y.(26) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki Hüseyin Demir'in (44) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki M.C.U. (28) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada ölen Demir'in cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken tedavisi tamamlanan sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.