Manisa'nın Turgutlu ilçesi bir binanın yıkılma tehlikesi olduğu belirlendi. Şehitler Mahallesi Çiçek Sokak'ta yıkılma tehlikesi bulunduğu tespit edilerek tahliye kararı verilen 3 katlı binanın kolon ve duvarlarındaki çatlakların artması üzerine iş makineleri binanın bulunduğu adrese gönderildi. Tehlike oluşturduğu için çevre güvenliği alınan bina Turgutlu Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vatandaşların mal ve can güvenlikleri açısından binanın boşaltıldığını ve gerekli tedbirlerin alınmasının ardından yıkımın belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. AA'nın haberine göre; yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonrasında bina tamamen yıkıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Mehmet Bekiş ve ailesinin yaşadığı 3 katlı bina duvarlarında çatlaklar oluşması ve yan yatması nedeniyle tahliye edilmişti.