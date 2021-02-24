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Manisa'da TIR kazası: 2 kişi ağır yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir TIR, kontrolde çıkarak takla attı. Ters dönen TIR içerisinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanan şahısların durumlarının kritik olduğu öğrenildi

Manisa'da TIR kazası: 2 kişi ağır yaralandı
İHA

Kaza saat 23.40 sıralarında İzmir-Ankara D-300 Karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Hasan Gündüz, idaresindeki 63 SL 271 plakalı arpa yüklü TIR, Kula’dan İzmir yönüne seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karayolu üzerinde bir süre savrulan TIR, takla atarak yolun sağ tarafında bulunan tarlada ters şekilde durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, TIR içerisinde sıkışan sürücü Hasan Gündüz’ü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ardından yolcu olarak bulunan İbrahim Çetiz(60) ise, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İHA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak kurtarılan şahıslar Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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