Manisa'da toplu taşıma ve taksiye yüzde 30 zam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Manisa'da toplu taşıma ve taksiye yüzde 30 zam
ABONE OL

Manisa'da toplu taşım ve taksi ücretlerine yüzde 30 zam geldi

Manisa'da, toplu taşıma ve taksi ücretlerine 1 Şubat tarihi itibariyle geçerli olmak üzere ortalama yüzde 30 zam yapıldı. Yeni zamlar sonrası şehir içi tam bilet 9.75, öğrenci 6.50 ve kartsız binişler 12 TL olarak belirlendi

Manisa'da toplu taşıma ve taksiye yüzde 30 zam
İHA

Manisa'da, toplu taşıma ve taksi ücretlerine yüzde 30 zam geldi. Yeni tarifeler 1 Şubat itibariyle yürürlüğe girecek.

Zam kararını, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve 155'Nolu Manisa Özel Halk Otobüsleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fevzi Açıkel, 141 No'lu Kampüs Motorlu Taşıma Kooperatifi Başkanı Vedat Yılmaz ile oda ve kooperatif üyeleri düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı.

"ZAM TALEBİMİZ ONAYLANDI"

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, zamla ilgili şunları söyledi: "Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı belirli bir zam talebinde bulunduk ve UKOME tarafından bu zam talebimiz onaylandı. Ekonomik anlamında zor bir süreçten geçiyoruz. 2023 yılının başında yapılan zamlar esnafımızı da etkilemektedir.

Gerek asgari ücret zammı, vergi, sigorta ve harçlar ile bakım onarım masraflarında ciddi artışlar olduğundan esnafımızın mesleki dayanabilecek sürdürülebilirliği kalmadığı ve gelirlerinin düştüğünü bu nedenle de bu zam kararını aldık. 27 Ocak Cuma Günü yapılan UKOME Genel Kurulu'nda toplu taşıma ve taksi zamları onaylandı.

Yarın sabahtan itibaren de uygulamaya geçilecektir. Bu zamlara neden ihtiyaç duyulduğu ile ilgili Fevzi Açıkel bilgilendirmede bulunacak. Manisa merkez başta olmak üzere 15 ilçemizde de geçerli. Bu ilçeler içerisinde merkezde Yunusemre ve Şehzadeler ile Soma, Salihli, Akhisar, Alaşehir ve Turgutlu'da da tam 9.75, öğrenci 6.50, paralı binişler 12 TL olarak onaylandı.

Mahalleler arası taşımalar ise yüzde 30 oranında zamlandı. Bir de 141 No'lu Kampüs taşımacılığımız var. 27 kilometre ve öğrencilerin bol olduğu bir taşımacılık yapılıyor. Burada da tam 11.25, öğrenci 7.25, paralı binişler de 13 TL olarak onaylandı. Taksilerde de 9 lira açılış, 12 TL kilometre, indi bindi dediğimiz kısa mesafelerde de 40 TL ücret alınacak. Taksiler uygulamaya 15 gün içinde geçecek."

"ARKADAŞLARIMIZ SENEYİ ZARARLA KAPATMIŞ DURUMDA"

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve 155'Nolu Manisa Özel Halk Otobüsleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fevzi Açıkel ise şöyle konuştu: "2022 yılında 173 bin TL araçlarımız yolcu taşımış. Ücretsiz yolcudan devletin verdiği destek 15 bin lira, belediyenin verdiği destek 18 bin 962 TL. Toplam 207 bin TL toplu taşıma esnafımızın cebine para girmiş. Geçtiğimiz yılın maliyetlerini çıkardığımızda ise ortalama araç başı 270 bin TL. Buradan istisna olarak bir kaç şeyi düşebiliriz ona rağmen maliyetler 230 bin TL'nin altında değil.

Çalışan arkadaşlarımız seneyi zararla kapatmış durumda. Geçen sene biz 14 milyon 500 bin yolcu taşıdık. Bu brüt kazancımızın yüzde 57'sini mazota harcamışız. Brüt kazancın yüzde 4.2'sini komisyonlara vermişiz. Bizim araçlarımıza senelik bütün masraflar içinde yüzde 38.8 para kalmış. Yani 10 yolcudan 4'ü bize kalmış o 4 yolcunun içinde de şoför masrafından kaskosuna, tamir masrafına kadar her türlü masrafı mevcut. 2022 yılında taşıdığımız 14 milyon 500 bin yolcudan 2 milyon 300 binini ücretsiz taşımışız. Yani bizim ücretini aldığımız yolcu sayısı 12 milyon."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kendi silahıyla öldü! Eve gelen misafir teslim oldu! - Güncel haberler
GÜNDEM Silahıyla başından vurulup öldü! Misafiri teslim ...
Sultangazi'nin kitap kafeleri artıyor
GÜNDEM Sultangazi'nin kitap kafeleri artıyor
Son dakika: 3 kişinin ölümüne yol açan sürücü için karar! - Haberler
GÜNDEM Durakta bekleyen 3 kişinin ölümüne yol açan sürücü ...
MEB, okul öncesinde haftada 5 gün "ücretsiz yemek" uygulamasına 6 Şubat'ta başlıyor
GÜNDEM MEB ücretsiz yemek uygulaması için tarih verdi
Sultanbeyli 100. Yıl Spor Kompleksi açıldı
GÜNDEM Sultanbeyli 100. Yıl Spor Kompleksi açıldı
Son dakika: Büyük tepki çekmişti! Kedi düşmanı Aytuğ Koyuncu gözaltında! - Haberler
GÜNDEM Büyük tepki çekmişti! Kedi düşmanı gözaltında!
Ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna ceza yağdı! - En son haberler
GÜNDEM Ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna ceza yağdı!
Turizm gelirinde rekor kırıldı
GÜNDEM Turizm gelirinde rekor kırıldı
Türk bilim ekibi jeoloji çalışmaları için Antarktika yolunda! -Öne çıkan haberler
GÜNDEM Türk bilim ekibi Antarktika yolunda
Son dakika haberleri: Habur Sınır Kapısı'nda feci darp! 2 görevli açığa alındı!
GÜNDEM Habur Sınır Kapısı'nda feci darp! 2 görevli açığa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.